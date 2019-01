Grosse boulette d'un gardien en Australie

1

Vedran Janjetović had a moment to forget after needlessly giving away a corner that led to a 96th-minute equalizer. #BRIvWSW pic.twitter.com/NAAyXT2hEX — Football 24/7 (@foetball247) January 26, 2019

PHGC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La fibre Apoula Edel.À l'image de l'ex du PSG, auteur de jolies boulettes lorsqu'il gardait la cage parisienne, Vedran Janjetović, le gardien des Wanderers de Sydney, a eu une sacré absence dans la nuit de vendredi. Alors que son équipe filait tout droit vers la victoire contre Brisbane, menant deux buts à un à la quatrième minute du temps additionnel, le portier a remis l'équipe adverse dans le match.L'adversaire ayant adressé une longue transversale dans sa direction, le portier de Sydney aurait pu laisser sortir la balle en six mètres. Mais non : sans que ses partenaires ne comprennent pourquoi, le dernier rempart a voulu se saisir du ballon arrivant lentement vers lui. Un simple contrôle, du pied ou des mains et le tour aurait été joué. Sauf que Janjetović s'est complètement troué. Brisbane n'en demandait pas tant et, sur le corner obtenu, Adam Taggart est venu catapulter une tête dans les filets du gardien australino-croate.Comment dit-on couac en croate ?