Gros flop pour le Pogmentary noté à une étoile sur IMDb

Une étoile, le comble pour un champion du monde. La prestation de Paul Pogba n’a pas convaincu. Alors que le grand retour de l'ex-à la Juve se précise, son documentaire intitulé « The Pogmentary » disponible depuis le 17 juin sur Amazon Prime a fait un immense flop. Sur le site spécialisé cinéma IMDb , la série en immersion dans le Pogtidien du Français a récolté la calamiteuse note d’une étoile sur dix.Gênés par le programme, les téléspectateurs n'ont pas hésité à piocher le docu dans l’espace dédié aux critiques. « The Pogmentary » a en effet reçu plus de 300 commentaires peu flatteurs sur la base de données appartenant à Amazon., écrit xelliousteddy quand djlithe se contente d’un sobreà l’adresse du champion du monde. Beaucoup ont également fait remarquer qu'ils auraient mis 0/10 si la plateforme le permettait.Paulo Flop Pogba.