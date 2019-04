Griezmann présente son équipe sur Football Manager

This team is #ForTheFuture! ?You’re a good coach, @AntoGriezmann. ✖️ De Jong✖️ De Ligt✖️ Gravenberch pic.twitter.com/DsiF4XZnMv — AFC Ajax (@AFCAjax) 15 avril 2019

L'équipe de rêve.Après Fortnite, Football Manager. Antoine Griezmann a dévoilé sur les réseaux sociaux l'équipe qu'il avait construire sur le célèbre jeu de simulation. Et elle a de la gueule. C'est avec un 4-2-3-1 de folie que l'attaquant de l'Atlético de Madrid dirige... Arsenal. Dans son onze type, Grizou n'a gardé que son grand pote Alexandre Lacazette. Le reste ? Que des pépites.Les heureux élus s'appellent Hirving Lozano, João Félix et Leon Bailey pour la ligne offensive, Frenkie De Jong et Bruno Fernandes dans le coeur du jeu, et une arrière-garde avec Kévin Malcuit et Matthijs de Ligt. Tout cela avec un style tactique «» et une «» . Et cette belle équipe lui a même valu les félicitations de l'Ajax Amesterdam : «Pas vraiment dans le style Deschamps ou Simeone.