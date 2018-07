Griezmann, le padawan de Deschamps

Un but, une passe décisive. Antoine Griezmann n'a pas été le plus impressionnant des Bleus, mais il a encore fait son match. Et ce sera sûrement toujours le cas.

Statistiques solides

Petit prince de la gestion

Par Kevin Charnay

Il est censé être le leader incontesté de cette équipe de France . Héros des Bleus lors de l’Euro 2016, troisième du Ballon d’or dans la foulée, vainqueur d’une Coupe d’Europe cette saison avec l’ Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est l’homme de base de Didier Deschamps . Ré-associé à Giroud en pointe pour être placé dans les meilleures conditions, il est au centre du système des Bleus.Comme les Français ont toujours eu besoin de se trouver un sauveur pour s’identifier à la sélection et aller loin dans les grandes compétitions, il fallait en désigner un cette année. C’est d’ailleurs pour ça que Paul Pogba a longtemps laissé sceptiques quelques observateurs, car ils ont cru pendant longtemps que ce serait lui. Mais c’est finalement bel et bien Antoine Griezmann qui a dû endosser le costume. Et même s’il n’est pas aussi classe que celui de Spiderman, il le porte très bien.Son costume de super-héros, c’est Didier Deschamps qui l’a cousu de ses propres mains. Rien de bien extravagant, mais très bien coupé. Comparé à l’Euro 2016, Antoine Griezmann est beaucoup moins flamboyant. Le sélectionneur l’a d’ailleurs remplacé à tous les matchs. Sans exception. Mais il affiche pourtant des statistiques tout aussi impressionnantes.À ce stade de la compétition, Griezmann en était à deux passes décisives et quatre buts en cinq matchs lors de l’Euro 2016. Lors de ce Mondial, c’est une passe décisive et trois buts. Sans être impérial, mais en gardant cette bonne habitude de marquer dans chaque match à élimination directe. Sans oublier qu’avec les Bleus, Antoine Griezmann a marqué dans vingt matchs pour 19 victoires et aucune défaite. Un talisman.Ce vendredi après-midi contre l’ Uruguay Antoine Griezmann affrontait Godín et Giménez, ses coéquipiers en club. Et au lieu d’aller bêtement dans l’affrontement pour tenter de forcer la décision à lui tout seul, il a agi intelligemment en les fuyant pour participer davantage à la construction du jeu. Plus loin du but. Quitte à perdre quelques ballons en voulant jouer vite en une touche de balle.En fait, Grizou a terminé sa longue mue : de petit feu follet frisson du Mondial 2014 à patron organisateur et calme de celui de 2018. La place de vent de fraîcheur de cet effectif, il la laisse volontiers à Kylian Mbappé pour se façonner durablement comme l’homme à l'image de Didier Deschamps : pragmatique, discipliné, efficace, sans vague. Même la fameuse «» lui a été transmise. En atteste son but un peu chanceux face aux mains toutes molles de Fernando Muslera . Le témoin est transmis.