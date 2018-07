Griezmann, la maté razzia

Il n'a que ça à la bouche, de manière aussi littérale que figurée : Antoine Griezmann adore le maté. Mais qu'est-ce que c'est que cette boisson sud-américaine que beaucoup de footballeurs consomment ?

1

Entre le café et un joint que l'on fait tourner

Intertitre

Par Théo Denmat, avec Antoine Donnarieix

Propos de Federico Bresciani recueillis par AD, ceux de Juan José Traversi et Romain Thomas par TD.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La vidéo n’a pas les formes d’une Masterclass, pourtant le fond y est : 1juillet 2016, journée de repos de l’Euro français entre un huitième de finale remporté face à l’ Irlande et un quart qui se profile dans deux jours contre l’ Islande . Une petite bulle de calme pointée par les caméras de la chaîne Youtube de la FFF comme le jour idéal pour suivre, comme chaque semaine, un joueur des Bleus dans son quotidien. Cette fois, donc, c’est Antoine Griezmann . Petits yeux au réveil, la voix enrouée, on suit lentement le milieu des Bleus jusqu’au buffet de petit-déjeuner installé au cœur des salons boisés du château de Clairefontaine pour une sélection simple : «(des Trésor de Kellog’s, qu’il recouvre de lait, NDLR)S’en suit une explication ensommeillée du fonctionnement du bol autrement appelé, de celle de la- «» -, pour finir par la présence bien pratique «» , histoire de dresser les bases du concept de cette boisson traditionnelle sud-américaine au journaliste dépassé. Bref, Grizou adore le maté, et la France , à partir de ce jour, a commencé à en avoir un peu la nausée.Puisque ce France Uruguay est l’occasion de raconter quelques nouveautés sur un type dont on sait déjà tout, la presse s’infiltre dans la brèche : «» , «» , puis «» ... Et au cœur du sac de nœud, le maté. Partout, tout le temps, avant chaque entraînement. Une infusion de feuilles de yerba maté consommé «» par l’attaquant de l’ Atlético , qui s’est vu offrir sa premièrepersonnalisée par Diego Godín comme cadeau de bienvenue au club. C’était il y a quatre ans, et Federico Bresciani, son créateur, se souvient encore de cette tige en or gravée du drapeau de l’ Uruguay , et du soin qu’il avait apporté au trou de l’embout, «» . Ce gérant de la boutique spécialisée Bresciani Plateria Criolla à Montevideo est devenu au fil du temps le fabricant préféré des footeux - qu’il vend entre 130 et 510 euros - et répond prestement au téléphone. Il est habitué : les journalistes le harcèlent depuis quatre jours., dit-il.bombilla» L’habitude, concernant le Français, a justement été prise sous l’influence de Carlos Bueno, attaquant uruguayen rencontré à la Real Sociedad et de onze ans son aîné. «, glissait récemment Grizou.Alors que l’on a beaucoup écrit sur la personnalité tampon de Griezmann, pour ne pas sous-entendre qu’il en manquait sévèrement, il convient aussi de souligner que l’on peut parfaitement piquer à d’autres ce que l’on apprécie chez eux. À condition toutefois de bien le reproduire. Or, selon Juan José Traversi, originaire de Salta dans le Nord-Est de l’ Argentine et fondateur du restaurant bordelais, les conditions sont bien respectées : «» Mais si sa consommation est devenue simple habitude, loin de la hype qu’on semble parfois vouloir lui coller à la paille, quels effets sur l’organisme du petit Antoine ? Il le clame en slogan dans un sourire : «» Ce à quoi on pourrait répondre que dans un certain sens, ça l’est quand même un peu., avance Romain Thomas , diététicien et préparateur mental notamment pour l’Équipe de France de beach-volley.» Et puisque la feuille de maté est riche en polyphénols, une famille de molécules aux fortes propriétés antioxydantes, voilà même sa récupération assurée. À condition cependant de ne pas souffrir des effets secondaires soulignés par l’ANSES : insomnies, problèmes gastriques, palpitations cardiaques ou encore nervosité. Romain Thomas : «» En bref : filons-lui sa dose, qu’il marque enfin autre chose que des penaltys.