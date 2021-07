Griezmann-Dembélé-Rakuten : le Barça dans le pétrin

En Catalogne, la vidéo dans laquelle Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann tiennent des propos racistes et insultants continuent de faire des vagues. La marque Rakuten, sponsor du Barça, a réagi, poussant le club catalan à chercher une parade satisfaisante pour éviter de couler.

« Rakuten avait accepté de signer avec le Barça dans le but de profiter de la présence de Messi, Neymar et Suárez. »

La machine à sous

« Vous pensez peut-être que ce n’est rien, mais c’est de là que le racisme part. De l’ignorance. Les Asiatiques sont humiliés chaque jour à cause de cette ignorance. Donc s’il vous plaît, apprenez et mûrissez. »

Griezmann et Dembélé : par ici la sortie ?

Un Japon à réaction

« ching chong » is very racist thing to say against Asians. And You might think it is not a big deal but it actually is because racism starts from there, Ignorance. Asians are getting assaulted every day because of the same ignorance. Please learn and grow. I say this with respect. — 北村昭博 Akihiro Kitamura (@akihirokitamura) July 5, 2021

Le communiqué d’Hiroshi Mikitani, PDG du groupe Rakuten, est court, mais sans équivoque. En réaction aux propos insultants d’Ousmane Dembélé et d’Antoine Griezmann , le partenaire principal du Barça a été l’un des premiers à réagir à l’émoi suscité par cette affaire. Une menace, sans doute symbolique, qui en dit pourtant long sur la portée de l’incident.Rakuten, entreprise de services internet, s’est installé dans le paysage catalan à l’été 2017. Successeur de Qatar Airways, le géant nippon a fait du FC Barcelone sa vitrine occidentale, récupérant au passage Andrés Iniesta au Vissel Kobe dont il est propriétaire. Un contrat initial de quatre ans a ainsi été signé entre la firme et Josep Maria Bartomeu, avant une prolongation d’une année optionnelle au mois de novembre 2020. Chaque saison, ce sont donc 55 millions d’euros (contre 30 millions pour la compagnie qatarie) qui atterrissent dans les caisses du club. Une bouffée d’oxygène essentielle, soutenue par une clause bonus à hauteur d'1,5 million d’euros en cas de succès en Liga, et 5 millions pour la Ligue des champions., éclairait Cinto Ajram, directeur marketing sous Bartomeu, au quotidienEn attendant d'en savoir plus sur l'avenir de l'Argentin, libre de tout contrat à l'heure actuelle, cette vidéo ajoute un peu plus d'huile sur un feu incandescent, symptomatique d'une crise financière sans précédent pour lesUne défection de Rakuten, actuellement en renégociation contractuelle, signifierait alors la mort potentielle d’une institution agonisante. Celle-là même qui a déjà vu son autre sponsor maillot, Beko, réduire son investissement de 19 à 10 millions d’euros. Devant cette tournure aussi sérieuse que périlleuse, le club a donc décidé de prendre les devants, en exhortant les deux protagonistes à présenter leurs excuses . D'après la RAC1, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, qui avaient précédemment communiqué sur les réseaux sociaux, ont ainsi échangé avec Hiroshi Mikitani. Une manœuvre nécessaire pour tenter d’arrondir des angles bien abîmés. Le degré de sincérité de ces excuses ne pose aucunement question, il est vrai, tandis que les discussions entamées entre le Barça et son financeur tendent à aller dans le bon sens. En effet, à l’aspect économique s’ajoute un élément pragmatique non négligeable. Car si les scènes se sont déroulées durant une tournée officielle, le FC Barcelone dans son entité peut difficilement être tenu responsable des agissements « privés » de ses joueurs.Les grands perdants de cette histoire peu flatteuse pour les deux champions du monde restent finalement Griezmann et Dembélé. Première conséquence : l'ancien de la Real Sociedad a perdu son partenariat avec la société japonaise Konami , a précisé la firme nippone cette semaine.Le Mâconnais perd l’un de ses principaux partenaires, dont il est la tête d’affiche pour le célèbreet le jeu de cartes. Une affaire de gros sous personnelle à laquelle pourrait rapidement se greffer une suite encore plus rude. À son tour, la direction du Barça a réagi en condamnant fermement les propos tenus par les deux compères . Un communiqué « traditionnel » dont la dernière phrase interpelle :Peut-on y voir la fin de l'aventure barcelonaise des deux hommes ? Rien n'est à exclure. Débarqué en 2017 contre un chèque de 135 millions d'euros et censé être le symbole de l’après-Neymar, Dembélé n’aura jamais convaincu en Catalogne. Malmené par les blessures et en fin de contrat l'an prochain, un départ semble donc plus que jamais d’actualité pour l'ancien Rennais. Un avenir flou, qu’il partage avec son compatriote. Peu convaincant la saison dernière, Griezmann, dont les 2,8 millions d’euros mensuels posent problème, pourrait également faire les frais de ce triste épisode. De simples spéculations au premier abord, mais la politique récente du Barça brouille les pistes. Ces derniers jours, le club n’a ainsi pas hésité avant d'entamer une procédure de licenciement à l’encontre de Samuel Umtiti et Matheus Fernandes, dont l’affaire a été portée devant les tribunaux. Dans l’incapacité économique de valider les arrivées de Sergio Agüero, de Memphis Depay et la prolongation de Messi, Joan Laporta pourrait donc trancher dans le vif, sans concessions.Au pays du Soleil levant, les réactions populaires n’ont pas tardé à fleurir. D’ordinaires discrets, les Nippons ont clamé leur ras-le-bol à l’unanimité, faisant front devant la bassesse de ces attaques. La phraseen VF) a même été l'une des plus commentées sur la toile locale. Des protestations légitimes, dont l’acteur Akihiro Kitamura s’est fait le porte-parole.Dans un message en partie adressé à Griezmann, l'artiste est venu rappeler au trentenaire que le moment de grandir et de faire profil bas était certainement arrivé :"Ching-Chong", avance Kitamura.Le FC Barcelone se retrouve donc une nouvelle fois dos au mur, cette fois malgré lui. Un incident à l’effet domino grandeur nature que chacun tente d'endiguer à sa manière, mais dont les retombées risquent de faire mal.