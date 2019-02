Griezmann considère De Jong comme le meilleur joueur qu'il a affronté

CAR

À croire que jouer régulièrement contre Ronaldo et Messi ne représente plus grand-chose.L'attaquant de l'Atlético de Madrid et de l'Équipe de France, Antoine Griezmann, a joué à maintes reprises face aux plus grands joueurs du monde. Pourtant, c'est un adversaire qu'il a affronté seulement deux fois qui l'a vraiment impressionné. En novembre dernier, l'Équipe de France s'était inclinée à Rotterdam face aux Pays-Bas (2-0) . Un match qui avait permis aux Néerlandais de se relancer pour le Final Four de la Ligue des nations, et qui avait révélé Frenkie De Jong au grand public. Et à la question de savoir qui est le meilleur joueur qu'il a affronté, Grizou, s'est souvenu du néo-Barcelonais : «» , a-t-il déclaré pourIls vont être sympas les duels Atlético-Barça la saison prochaine.