Dans la tête des buteurs muets

Quand l'impatience empoisonne l'esprit

Soufflante, cassettes de JPP et travail mental

Silence radio

Thomas Morlec

Tous propos recueillis par TM

Le poste d'avant-centre est sûrement l'un des plus exposés. Sans cesse scruté, le buteur a une lourde responsabilité : finir les actions pour faire gagner son équipe. Un rôle particulier, souvent mis au premier plan lors des cérémonies de récompenses individuelles. Près de 41% des 66 Ballons d'or décernés ont par exemple été glanés par des attaquants de pointe. Mais cette position de 9, tant fantasmée par les débutants qui tapent pour la première fois dans le cuir comme les amateurs émerveillés devant leur télévision, n'est pas toujours rose. La vie d'un attaquant est cyclique : un jour, il est célébré en héros après un pion important ; le suivant, il est conspué à la suite d'un match raté., assure Nolan Roux, 73 buts au compteur en Ligue 1.Mais quand les contre-performances s'enchaînent, le doute s'installe. Après avoir réalisé une saison faste avec le Real Madrid et avoir planté 15 buts avec les Bleus en 45 sélections, Karim Benzema a enchaîné plus de 1222 minutes sans marquer avec le maillot tricolore de 2012 à 2013. Le futur Ballon d’or n’est pas le seul à avoir connu pareille disette. Olivier Giroud est resté muet durant toute la Coupe du monde 2018. Un manque d'efficacité qui lui a été largement reproché. Une situation vécue 20 ans auparavant par Stéphane Guivarc’h :, relate le natif de Concarneau, deux fois meilleur buteur de Ligue 1.Dans un monde où les statistiques prennent une importance toujours plus prépondérante, l’attaquant comme les clubs peinent à décrocher des lignes de chiffres. Acheté pour marquer, l’avant-centre doit rapidement rentabiliser les millions investis sur sa pomme. Quand il entre sur le terrain, une seule chose l'obsède : la cage adverse. Alors quand le ballon ne veut plus franchir la ligne, il peut forcer les choses, quitte à dénaturer son style de jeu en tentant des frappes qui n'accrocheront même pas le cadre. Le sentiment prédominant dans ces situations est l’impatience. Un ingrédient parfait pour les loupés mémorables., se souvient Roux, ancien chouchou de Francis-Le Blé rendu aujourd'hui à Châteauroux.Des aubaines pour les réseaux sociaux qui s’emparent instantanément du malheur de l’attaquant., enchaîne-t-il.La gestion des disettes dépend de chaque attaquant, mais tous s’accordent sur une méthode pour marquer à nouveau : répéter leurs gammes. Après ou avant les matchs, pendant les échauffements, frapper dans le cuir, encore et encore, semble être la solution miracle pour redevenir le buteur en série d’antan. Une technique pas toujours plébiscitée par les entraîneurs., se marre Guivarc'h, qui avait pour habitude de regarder les cassettes desde Jean-Pierre Papin dans les périodes de doute.De son côté, Gérald Baticle, ancien entraîneur des attaquants de l’OL, avait sa formule pour faire rugir à nouveau les buteurs lyonnais :, se remémore l’entraîneur d’Angers."Tiens, ce soir tu vas marquer comment ?"Une méthode douce, humaine, mais malheureusement pas toujours privilégiée. Dans ces situations difficiles, beaucoup de 9 se réfugient dans le travail et se renferment sur eux-mêmes. En parler avec son entraîneur ou ses coéquipiers ? Jamais, on pourrait prendre ces confessions comme un aveu de faiblesse et finir sur le banc au match suivant., reconnaît Nolan Roux. L’autre alternative serait d’en parler à sa famille, mais même là, le buteur botte en touche :, expédie Stéphane Guivarc’h.Des clubs comme le Stade rennais et le LOSC travaillent ou ont travaillé avec des psychologues pour maximiser les performances de leurs athlètes. Une aide extérieure précieuse, soumise au secret professionnel, pour décharger les frustrations accumulées., décrit Sophie Huguet, psychologue du sport employée par un club de Ligue 1.De son côté, le SCO d'Angers n’a pas encore cette corde à son arc, mais commence à y réfléchir sérieusement :, assure l’entraîneur angevin. Un axe de progression important pour permettre aux attaquants de retrouver rapidement le chemin des filets tout en se sentant mieux dans leurs crampons.