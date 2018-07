Grève de livraisons de pizzas pour les demi-finales et la finale ?

MA

Lesn'en reviennent pas.Sur leur site internet,rapportent qu'un collectif de coursiers à vélo, travaillant pour les platesformes de livraison de repas à domicile, appelle à faire grève afin d'obtenir de meilleures conditions de travail et une hausse de leurs rémunérations. Celle-ci durerait une semaine et aurait lieu du 8 au 15 juillet, autrement dit durant la dernière semaine du Mondial.A l'approche des demi-finales et de la finale de Coupe du Monde, les plateformes de livraison enregistrent d'ordinaire un pic d'activité très élevé. Ainsi, le quotidien économique souligne que le mouvement social demeure très «» , puisque cette semaine est l'une des plus rentables pour ces livreurs au statut d'indépendant et même pour «» .On peut donc en tirer la conclusion suivante : les cheminots ont plus de mental que les coursiers.