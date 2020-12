Grenoble s'offre le leader, Toulouse et Auxerre confirment

Alors que le leader Troyes s'est fait battre sur la pelouse de son ex-dauphin Grenoble (2-0), Toulouse et Auxerre continuent leur marche en avant après avoir battu respectivement Pau (0-3) et Dunkerque (0-1). De son côté, le Paris FC se reprend après son succès sur le fil contre Guingamp (3-2), tandis que Châteauroux, battu à domicile par Clermont (0-1), est la nouvelle lanterne rouge de Ligue 2.

1

L'affiche paraissait excitante entre le GF38 (2), impérial à domicile avec 6 victoires et 1 nul, et l'ESTAC (1), invaincu depuis 12 matchs. Pourtant, il aura fallu attendre la deuxième mi-temps pour que les choses s'accélèrent. Le tournant du match s'appelle Gabriel Mutombo. Entré en jeu à la 57minute, le défenseur de Troyes a écopé d'un carton rouge... une minute plus tard pour une faute que les Troyens sont encore en train de contester. En supériorité numérique, les Grenoblois vont alors dérouler, grâce à un but de Diallo et un penalty de Jessy Benet. Suffisant pour prendre les commandes du championnat., comme le nombre de minutes pendant lesquelles on a enfin pu s'extasier.L'homme fort du TFC s'appelle Rhys Healey, et le déplacement à Pau a confirmé cette tendance, puisque l'attaquant anglais - qui évoluait en League One la saison précédente - a marqué son huitième pion de la saison. Suivi par Kévin Amian et Kouadio Koné, l'attaquant violet va pouvoir fêter la fin d'année sereinement, puisque les Toulousains continuent leur marche en avant et sont installés sur la troisième marche du podium., comme le nombre de millions que l'Anglais va bientôt rapporter à Damien Comolli.Amis depuis leur passage au centre de formation de Lorient, Gaëtan Laura et Marvin Gakpa ont pensé enfoncer Guingamp presque à eux seuls lorsqu'ils ont marqué chacun un but. Mais c'était compter sans la force de caractère des Bretons, qui sont revenus dans le match en deuxième période. Incapables de gagner depuis 6 matchs, les gars de René Girard sont allés chercher au buzzer trois points très importants pour la suite de leur saison grâce à Moustapha Name. De son côté, Guingamp continue de couler., comme le nombre de minutes pendant lesquelles Mécha Baždarević a pensé obtenir un point.S'il aime aider les plus démunis, Bryan Soumaré a surtout voulu offrir les trois points à son équipe en guise de cadeau de Noël. Pour ça, le milieu sochalien a d'abord ouvert la marque, régalé, puis offert le deuxième but à Adama Niane. Il a ensuite filé les clés du camion à un autre Bryan, Lasme, qui a inscrit un doublé, bien aidé par l'apathique défense caennaise. De quoi faire piquer une dernière colère de l'année à Pascal Dupraz., comme le nombre de buts inscrits par Lasme cette saison.Si Jean-Marc Furlan craignait l'équipe de Dunkerque, notamment en contre, le coach auxerrois peut être satisfait du déplacement de son équipe dans le Nord. Normal, cette dernière a réussi à débloquer la rencontre juste avant l'heure de jeu, grâce à l'intenable Rémy Dugimont. Invaincu depuis maintenant dix matchs, les Auxerrois ont le vent en poupe et se retrouvent bien partis pour viser l'étage supérieur., comme le nombre de buts dans lesquels Dugimont est impliqué depuis le début de saison.Match de dingue entre Nancy et Chambly, deux équipes bien décidées à terminer l'année de la plus belle des manières. Les Nancéiens ont cru faire le plus dur en marquant d'entrée, mais ils se sont fait doubler lors du deuxième acte, avant de reprendre l'avantage dans les dix dernières minutes. Problème, les joueurs de Jean-Louis Garcia sont tellement friables qu'ils ont concédé le nul à la dernière minute lorsque Guillaume Heinry a décidé de planter son deuxième but de la soirée. Triste sort., tout simplement.Après avoir obtenu un point sur la pelouse de Rodez lors de sa première sur le banc castelroussin le week-end dernier, Olivier Saragaglia a goûté à la défaite ce mardi soir, son équipe ayant encaissé un but précoce, mais splendide de Jim Allevinah. Ce pion a mis la tête de la Berrichonne sous l'eau, et cette dernière n'a jamais réussi à s'en relever. Résultat, elle finit l'année civile en qualité de lanterne rouge., comme le nombre de but(s) marqué(s) par Châteauroux lors de ses cinq derniers matchs.Loïc Badé (Lens) est une révélation de la Ligue 1 au poste de défenseur. Pape Gueye (Marseille) est une révélation de la Ligue 1 au poste de milieu de terrain. Tino Kadewere (Lyon) est une révélation de la Ligue 1 au poste d'attaquant. Ces trois hommes étaient havrais la saison dernière. En toute logique, Paul Le Guen a décidé de ne pas recruter l'été dernier. Voilà pourquoi il a le droit de considérer ce match nul 1-1 contre Rodez, actuel 19de Ligue 2, comme un bon point pris dans la course au maintien. Le HAC est un quelconque 13du championnat.Il y a les personnes qui perdent 90 minutes de leur vie en regardant des vidéos plus ou moins marrantes sur YouTube. Et puis il y a les gens qui se sont infligés Amiens-Ajaccio.