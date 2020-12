Grenoble leader, Toulouse revient fort

Vainqueur autoritaire de Dunkerque à domicile (4-0), le Grenoble Foot 38 s'installe à la première place du classement à la suite de la contre-performance du Paris FC contre Rodez (1-1). En haut, Toulouse monte au quatrième rang grâce à son succès sur la pelouse de Châteauroux (0-3) et Auxerre concède le match nul à Nancy (2-2). En bas, Chambly peut également regretter l'égalisation sur le gong d'Amiens (1-1).

Par Antoine Donnarieix

Le leader du championnat voulait rester calé sur son trône, c'est manqué. À domicile, les Parisiens se font surprendre sur un premier coup franc frappé avec maîtrise par Rémy Boissier pour trouver la lucarne de Vincent De Marconnay (5, 0-1). Après des occasions de part et d'autre signées Florian Martin, Ugo Bonnet et surtout un énorme manqué de Gaëtan Laura, Rodez garde l'avantage à la pause. En deuxième période, Martin trouve la barre transversale ruthénoise sur un coup franc. Mais Paris ne trouve toujours pas le chemin des filets… jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire, moment choisi par Ali Abdi pour arracher le but égalisateur (90, 1-1). Et voilà comment Paris cède son trône., comme le nombre d'apparition de Vincent De Marconnay sous le maillot du Paris FC, nouveau record du club.Un braquage, c'était l'objectif de la lanterne rouge avant cette rencontre au stade de la Licorne. Cela démarre bien, puisque les Camblysiens ouvrent le score sur une frappe en pivot de Medhy Guezoui pour battre Régis Gurtner (11, 0-1). La suite de la rencontre ? Un long siège amiénois autour du but visiteur, mais rien ne semble faire flancher le dispositif en 5-3-2 de Bruno Luzi… jusqu'à un corner de la dernière chance, et le but d'Amadou Ciss pour les Picards (90+4, 1-1). Les hommes d'Oswald Tanchot font du surplace, mais les regrets seront évidemment pour Chambly., comme la température du soir, à Amiens.Défait huit fois depuis le début de la saison (plus que toute autre équipe, en Ligue 2), Châteauroux accueille un Téfécé invaincu depuis quatre journées consécutives. Très tôt, les visiteurs touchent le poteau gauche castelroussin via Branco Van Den Boomen et accentuent leur pression. Une riche idée toulousaine, puisque les visiteurs vont obtenir un penalty sur une faute de main de Yannick M'Bone. Résultat : Stijn Spierings transforme son cinquième but en championnat, le quatrième sur penalty (38, 0-1). En deuxième période, Rhys Healey double la mise en contre dans un face-à-face (65, 0-2) et Janis Antiste aggrave le score d'une tête sur corner (85, 0-3). Toulouse se replace en quatrième position à un point du deuxième Troyes, mais avec un match en plus., comme le nombre de buts inscrits par Healey sur les quatre dernières journées.À l'affût d'une mauvaise performance dans le haut de tableau pour intégrer le top 2 du championnat, le GF38 démarre sa rencontre timidement contre une équipe dunkerquoise venue en Isère pour réaliser le coup parfait. Plus tard, le match s'emballe sur un décalage grenoblois dont Willy Semedo, seul face au but, ne profite pas pour trouver le cadre. Finalement, l'ailier va se rattraper sur une combinaison sur corner et une reprise de volée du pied gauche limpide au second poteau (43, 1-0). Au retour des vestiaires, les Isérois se mettent à l'abri d'une égalisation grâce à une puissante frappe de Moussa Djitté (52, 2-0). La suite est un récital : Loïc Nestor (71, 3-0) et Achille Anani (90+1, 4-0) assurent la victoire grenobloise, en même temps que la première place de Ligue 2. Du travail de pro., comme le numéro de Loïc Nestor, malheureux la semaine dernière à Caen mais bien présent pour donner la meilleure réponse sur le terrain ce samedi.Être là au bon endroit au bon moment, c'est le credo actuel de Baptiste Guillaume. À Guingamp, l'avant-centre valenciennois dévie subtilement une tête décroisée sur corner pour prolonger la course du ballon dans le but breton et inscrire son sixième but de la saison (55, 1-0). Touché dans son orgueil et mal en point au classement, Guingamp réagit grâce à Yeni N'Gbakoto (66). Guingamp enchaîne un huitième match sans victoire en Ligue 2, tandis que Valenciennes encaisse un but pour la huitième fois consécutive en championnat., comme le nombre de buts inscrits par Baptiste Guillaume sur les six dernières réalisations du VAFC.À Marcel-Picot, la machine à marquer auxerroise avait à cœur de poursuivre son excellente dynamique offensive par le biais de Mickaël Le Bihan, son avant-centre fétiche. Mais malgré une belle opportunité de la tête, le meilleur buteur de Ligue 2 est mis en échec par une parade XXL de Baptiste Valette. De l'autre côté de la pelouse, Ernest Seka parvient à ouvrir le score de près pour les Nancéiens (31, 1-0). Reste que Mathias Autret répond du tac au tac, d'une frappe limpide à ras de terre (32, 1-1). Influent dans neuf des dix derniers buts de l'AJA, le meneur de jeu icaunais est ensuite imité par son coéquipier Hamza Sakhi (37, 1-2) et par son homologue de l'ASNL Amine Bassi, qui se fait justice lui-même sur penalty (48, 2-2). Un match spectaculaire et digne de la philosophie prônée par Jean-Marc Furlan, mais Valette était dans un très grand soir., comme le nombre de buts inscrits par l'AJ Auxerre, meilleure attaque de Ligue 2, depuis le début de saison.L'AC Ajaccio souhaitait renouer avec le succès, au stade René-Gaillard ? Complètement loupé. Les choses n'ont pas été faciles d'entrée pour les Corses, puisque Bilal Boutobba est tout proche d'ouvrir le score en faveur des locaux. Heureux de retrouver les vestiaires sur un score de parité, les Ajacciens craquent sur une percée d'Olivier Kemen, accroché par Benjamin Leroy dans la surface de réparation. De sang froid, Pape Ibnou Bâ permet aux siens de prendre les devants au tableau d'affichage (50, 1-0). Hyperactif, Kemen adresse un centre dans le dos de la défense que Joris Sainati dévie dans son propre but (77, 2-0). Voilà comment mettre tragiquement fin au suspense d'une rencontre., comme le nombre de matchs sans victoire en championnat, pour l'ACA.