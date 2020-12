Grenoble et Sochaux calent, Troyes nouveau leader

À Niort, le leader grenoblois est d'abord victime d'une grosse frayeur. Auteur d'un tacle très dangereux sur le tibia de Florian Michel, Guy-Marcelin Kilama est logiquement exclu après seulement onze minutes de jeu sur la pelouse du stade René-Gaillard. Petit à petit, les visiteurs prennent leurs aises mais Achille Anani manque deux fois le cadre sur ses tentatives (20, 31, 52). En contre, les Chamois restent dangereux mais Brice Maubleu intervient admirablement bien sur une frappe limpide de Bilal Boutobba (29). Sur coup franc, Manuel Pérez s'essaie à trouver la faille mais sa double tentative trouve le mur, puis fuit le cadre (61). Sans solution face au bloc niortais, le collectif isérois doit se contenter d'un point et cède sa première place., comme le nombre de corners frappés par Grenoble dans cette partie, un record partagé avec Pau dans la saison 2020-2021.Il y avait la volonté pour Troyes de profiter d'un faux pas grenoblois pour s'installer sur le trône de Ligue 2, c'est désormais chose faite. Dès le départ, les Nancéiens prennent le jeu à leur compte et Amine Bassi réalise une frappe en pivot imparable pour Gauthier Gallon. Trop timide après l'ouverture du score, Nancy concède logiquement l'égalisation sur un centre de Dylan Saint-Louis repris au premier poteau par Alimani Gory. Alors ? Alors Amine Bassi lance magistralement dans la profondeur Mickaël Biron pour décaler Saliou Ciss et redonne un but d'avance aux locaux. Touché dans son orgueil, Troyes réagit encore via Yoann Touzghar sur une frappe croisée du gauche pour battre Baptiste Valettepuis passe pour la première fois devant au score suite à un but contre son camp d'Ernest Seka. Orphelin de Bassi touché à l'aine en fin de première période, Nancy ne parvient pas à faire son retard et Troyes devient leader., comme la place occupée par l'AS Nancy-Lorraine ce soir au classement. Attention danger.Il y avait aussi un match moins alléchant sur le papier dans cette Ligue 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle proposé était très insipide puisqu'aucune occasion de but nette n'est à distinguer au cours de la première période. Il faut même passer l'heure de jeu pour voir le premier frisson sur la pelouse paloise lorsque Romain Bayard arme une frappe du pied gauche qui rase le poteau gauche de Maxence Prévot (69). Sur une combinaison sur corner, Paul Méliande voit son tir passer au-dessus (87) et ne permet pas aux locaux d'empocher la victoire. Dix-septième au coup d'envoi de la rencontre, Pau gagne deux places au classement et prend un point toujours utile dans la course au maintien. Dixième, les Sochaliens s'engluent quant à eux dans le ventre mou du classement., comme la minute choisie par Salem M'Bakata, latéral droit des Lionceaux, pour réaliser une feinte de touche et redonner le ballon aux Palois. Maladresse.