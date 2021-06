Grenoble et QRM joueront leurs deux premiers matchs à domicile... à l'extérieur

DEUX MATCHS DÉLOCALISÉS À GUEUGNON !Si les travaux du Stade des Alpes avancent de la meilleure des façons, le GF38 devra tout de même se délocaliser pour ses deux premiers matchs de la saison à domicile.https://t.co/ZxQtTvzEDf pic.twitter.com/hT4sSVvqfd — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) June 30, 2021

Les deux premiers matchs de QRM à "domicile" se feront au Stade Michel d'Ornano de Caen avec les réceptions du @SCBastia et du @DFCO_Officiel avant de retrouver le Stade Robert Diochon contre le @ParisFC.https://t.co/2GYU3usWt0 pic.twitter.com/pHzZrvqVuL — QRM(@QRM) June 29, 2021

AL

Grenoble a annoncé ce mercredi la délocalisation de ses deux premières rencontres à domicile de la saison 2021-2022 de Ligue 2. En cause, le changement de pelouse, qui prend plus de temps que prévu et dont la livraison est estimée fin août. Le GF38 recevra ainsi le Paris FC (24 juillet), puis Guingamp (7 août) à... Gueugnon, à trois heures de route du stade des Alpes. Tout simplement car il s'agit de la seule arène de la région qui ne sera pas occupée à l'instant T et aux normes de l'antichambre.Même chose pour le promu Quevilly-Rouen Métropole, contraint de commencer le prochain exercice « à domicile » au stade Michel-d'Ornano de Caen, face à Bastia (31 juillet) et Dijon (14 août). Pas de problème de jardinage cette fois, puisque Robert-Diochon est en travaux pour être mis aux normes de la L2. Pourtant, QRM avait accueilli toute une saison du purgatoire (2017-2018) dans une certaine vétusté...Du coup, comment ça marche pour le but à l'extérieur