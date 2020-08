Grenoble enfonce Toulouse, le PFC leader

Pendant que Toulouse continue de couler, Paris, Auxerre et Sochaux ont réalisé les bonnes opérations de la soirée en Ligue 2. Chez les petits, Pau a ouvert son compteur but en Ligue 2 alors que Dunkerque continue son petit bonhomme de chemin.

Par Tom Binet et Julien Sebag

Les journées se suivent et se ressemblent pour Toulouse. Et à Grenoble, ça a commencé par deux corners et deux buts de Grenoble, par l’intermédiaire de Nestor et Anani. Malgré la réduction du score de Bayo, les Grenoblois voient double et enchaînent coup sur coup un but de Benet et de Semedo. Le doublé de Bayo permet d’avoir un peu plus de suspense au moment de la pause. Et si Djitté croit clore l'affaire, Antiste réduit à nouveau l’écart d'une jolie volée. Toulouse va même rater un penalty en toute fin de match., comme le nombre de mois sans victoires pour les Violets. Qui se rappelle quand Damien Comolli parlait d’êtrepour Toulouse ?Oubliez David Beckham, Raúl, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé. Le futur meilleur numéro 7 du monde se nomme Gaëtan Laura, qui a inscrit face à Valenciennes son deuxième but en deux matchs avec les Parisiens. Au bout : une victoire étriquée face à des joueurs de Valenciennes qui n’ont pas montré grand-chose. Le Paris FC est leader du championnat et c’est la principale information de ce match., comme le nombre de frappes cadrées par les Parisiens lors de cette rencontre.Ils ont poussé, tenté, essayé... et finalement réussi à trouver la faille. Après son entrée en matière ratée la semaine dernière, Auxerre a fait le travail à Châteauroux, avec le premier but de la saison signé Mathias Autret pour les Bourguignons. Joie de courte durée puisque la Berrichonne revient sur un superbe coup franc de Mulumba quelques minutes plus tard. Mais Begraoui offre un succès mérité à Auxerre au bout du suspense., comme le nombre de frappes nécessaires à Auxerre pour ouvrir enfin le score.Un but de Lopy après un cafouillage de la défense troyenne, et Sochaux s’en sort face à une équipe trop brouillonne, comme en témoigne le nombre de tirs du côté de Troyes (douze pour trois cadrés). Malgré une poussée en fin de match, Sochaux double la mise sur une merveille de coup franc de Weissbeck et malgré une frayeur sur le but de Ba, les Sochaliens enchaînent avec deux victoires en deux matchs.comme le nombre de doigts nécessaires pour la célébration longue-vue des Doubistes.Dans un match plus que terne, Rodez a bien cru tenir la victoire avec ce penalty inscrit en deux temps par Hugo Bonnet, mais Pau n’a rien lâché et a réussi à inscrire son tout premier but en Ligue 2 et par la même occasion à gratter le match nul. Gâchis pour Rodez et histoire pour Pau., comme le nombre (en centaine) de kilomètres qui séparent les deux villes du Sud-Ouest. Même si cette distance ne s'est finalement pas tellement vue sur le terrain.Vous vouliez une démonstration de l'adage? En voilà une belle. Possession de balle, opportunités, frappe sur le poteau... Niort a tout mis dans ce match. Et c'est finalement Chambly qui a cru s'offrir leavec ce penalty obtenu juste avant la pause. Les Picards ne se posent pas de questions, braquent la caisse et repartent aux vestiaires avec l'avantage. Bien heureusement, il existe une justice en ce bas monde, et Niort prend un point grâce à Baroan., juste pour nous rappeler l'existence de Marvin Martin.Domination normande dès le premier acte, Amiens pique en contre, bref une soirée comme une autre au stade Océane. Jusqu'à ce que Nathan Monzango décide de sortir ce match de la torpeur avec un lob parfait pour ouvrir le score. Petit problème : le ballon est retombé dans ses propres filets. Mais Le Havre a décidé de prendre une sale habitude cette saison avec un nouveau rouge, cette fois pour le pauvre Mbemba, qui sera rejoint un peu plus tard sous la douche par Mickaël Alphonse. Sans conséquence malgré l'énorme parade de Thuram devant Thiaré., comme le nombre de cartons rouges déjà récoltés par les joueurs du Havre en deux journées.Dunkerque prend les devants avec un petit coup de pouce du destin, puisque même sans la VAR, les arbitres ont décidé de soigner leurs statistiques main-penalty-polémique cette saison. Sauf que cette fois, le cuir ne semble pas avoir touché le bras de Gastien. Billy Ketkeophomphone n'en a que faire au moment de transformer la sentence, pour magnifier un peu plus l'hommage à Alex Dupont rendu par le peuple nordiste. Heureusement pour Clermont, Magnin est là pour ramener les siens dès le retour des vestiaires., comme le nombre de mois depuis le dernier but de Billy Ketkeophomphone. C'était avec Cholet.