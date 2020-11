Grenoble croque le HAC, Clermont muselé par Guingamp

Grenoble (4-3-3) : Maubleu - Nestor, Gaspar, Mombris, Monfray - Benet, Perez - Ravet (Diallo, 71e), Tapoko (Belmonte, 77e), Semedo (Henen, 90e), Anani (Djitte, 71e). Entraîneur : Philippe Hinschberger.

Le Havre (4-2-3-1) : Gorgelin - Gibaud, Mayembo, Ben Mohamed (Mahmoud, 77e) - Mbemba, Lekhal - Bonnet (Abdelli, 66e), Fontaine (Cornette, 67e), Alioui - Bentil (Bazile, 77e). Entraîneur : Paul Le Guen.

>

Clermont (4-2-3-1) : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'simba - Magnin, Gastin - Allevinah (Tell, 85e), Berthomier (Iglesias, 78e), Dossou (Chader, 67e) - Bayo. Entraîneur : Pascal Gastien.

Guingamp (4-3-3) : Basilio - Rebocho, Niakaté, Sampaio, Mellot - Mchangama, Roux, Romao - Robail (Pelé, 75e), Gomis (Rodelin, 84e), Livolant (N'Gbakoto, 80e). Entraîneur : Mecha Bazdarevic.

Le match d’après.Après deux semaines sans jouer à cause de dix-neuf cas de Covid au club, Grenoble recevait le HAC pour son retour à la compétition, juste avant la trêve. Mais le classement actuel des Grenoblois ne reflète pas leur niveau, eux qui comptent deux matches de retard sur leurs adversaires, après cette interruption. Avant cela, les Isérois faisaient bien partie du peloton de tête de la Ligue 2, et ils l’ont rappelé en dominant le Havre, troisième au coup d’envoi. En jambes après cette coupure, le GF38 a croqué les Normands grâce à des gourmandises signées Tapoko et Semedo.Contents de retrouver les terrains, les Grenoblois démarrent tambour battant, emmenés par l’enfant du pays Yoric Ravet. L’ailier sert d’abord Anani, imprécis dans le dos de la défense havraise (38), quelques minutes après un premier raté (17). Puis le natif d’Echirolles récidive par une merveille de passe aveugle sur un une-deux avec Tapoko. Mis sur orbite à l’entrée de la surface, le milieu du GF38 dégomme la lucarne de Gorgelin (1-0, 39). A la pause, Grenoble mène logiquement les débats. Avant de souffrir en seconde face aux assauts d'un HAC retrouvé, mais imprécis à l'image de Mbemba (59), Lekhal (69) et Abdellid (73), après avoir été privé d'un penalty en début de première période. Bref, la réussite était grenobloise, et Semedo est venu le prouver en faisant le break sur un slalom solitaire (2-0, 82). Dans le temps additionnel, Mbemba réduit le score pour les Normands, juste pour le plaisir des yeux (2-1, 92).Une victoire et une cinquième place provisoire pour le GF38 : la convalescence post-Covid se passe bien, apparemment.Toi l'Auvergnat, quand tu mourras (d'ennui).Dans l’autre rencontre de 15h, Clermont recevait Guingamp au stade Gabriel Montpied. Alléchante sur le papier, la rencontre entre le 4e et le 14e de Ligue 2 a accouché d'un bon gros navet. Sous les fortes rafales de vent, Clermont, si séduisant la semaine passée à Valenciennes, a connu les pires difficultés du monde face à l’En Avant. En première période, Clermont entre pourtant bien dans le match et maîtrise le ballon, pour ne pas en faire grand chose. A l'inverse, Guingamp exploite bien ses rares possessions, mais pêche dans le dernier geste.En seconde période, après avoir mis fin aux débordements répétés de Yannick Gomis dans le couloir droit, Clermont s'installe enfin dans le camp guingampais, mais sans forcément avoir plus d'idées dans le jeu. Les gestes de mauvaise humeur se multiplient, tandis que Guingamp gare son bus d'équipe venue chercher le match nul devant le but. Objectif réussi pour les hommes de Mecha Bazdarevic qui, à défaut de régaler, se rassurent en ramenant un point précieux de Clermont. Ce qui n'est déjà pas si mal, et qui permet à Guingamp de continuer sa marche en avant au classement. Grâce à la défaite havraise à Grenoble, Clermont grimpe quand même sur le podium.Pour jouer la montée, il faudra montrer Clermont plus.