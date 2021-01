Grenoble arrache le nul contre Auxerre au courage

Grenoble (4-2-3-1): Maubleu - Mombris, Monfray, Nestor, Gaspar (Néry, 63e) - Pérez, Pickel (Michel, 63e) - Diallo (Henen, 63e), Semedo, Benet (Tapoko, 76e) - Djitté (Anani, 62e). Entraîneur: Philippe Hinschberger.



Auxerre (4-2-3-1): Léon - Bernard, Lloris, Jubal, Arcus - Coeff, Touré - Sakhi, Autret (Fortuné, 75e), Ngando (Ndom, 83e) - Le Bihan. Entraîneur: Jean-Marc Furlan.

La cinquième était la bonne pour Mickaël Le Bihan.Après quatre rencontres sans but inscrit en Ligue 2, le meilleur artilleur du championnat (13 buts) s'est offert son quatorzième pion au Stade des Alpes pour clore la phase aller de l'AJ Auxerre. Comment ? Une succession de crochets dans la surface, une lourde frappe du gauche sous la barre et l'affaire est dans le sac. Mais à Grenoble, les hommes de Jean-Marc Furlan ont d'abord souffert sous la pression grenobloise notamment sur une frappe hors du cadre de Loïc Nestor (5) puis une action collective que Moussa Djitté n'est pas parvenu à conclure dans la surface icaunaise (9). Après le but auxerrois, le GF38 continue de pousser sur une frappe de Manuel Pérez sortie en deux temps par Léon (38), mais Auxerre répond du tac au tac avec Axel Ngando, confronté à un arrêt de Maubleu (40).Obligé de se découvrir pour revenir au score, Grenoble tente de trouver l'ouverture par Adrien Monfray (49) mais se fait piquer en contre : Le Bihan effectue une louche pour trouver Hamza Sakhi dans les six mètres pour conclure de près. Au bord de l'implosion, Grenoble concède un penalty par Jordy Gaspar (blessé sur l'action), mais Le Bihan sort perdant du duel face à Maubleu (61). De quoi laisser les Isérois dans le match, à l'image de la frappe enroulée de Charles Pickel bien repoussée par Léon (69). La fin de match est à l'avantage des locaux avec un sauvetage sur sa ligne de Gautier Lloris (73) et la réduction de l'écart d'Achille Anani. Contraint de défendre dans la douleur, Auxerre se retrouve à dix suite à l'exclusion d'Aly Ndom pour un tacle par derrière horrible sur David Hénen, sorti sur blessure à son tour (86). À dix contre dix car Philippe Hinschberger avait effectué tous ses changements, Grenoble a sorti les tripes pour arracher l'égalisation au courage par Nestor sur cornerAuxerre manque donc l'occasion de prendre seul la deuxième place au classement (cinquième à 33 points), et Grenoble monte à la troisième place avec 35 unités.