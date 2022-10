Grems : « J'ai essayé d'imiter les mouvements que faisait le pied de Zidane »

Rappeur et street artist/plasticien respecté dans le milieu de la musique et de l’art, Grems vient de réaliser le nouveau maillot third des Girondins de Bordeaux. Une tunique inspirée des roulettes de Zinédine Zidane globalement saluée par les supporters. Et ce, malgré l’absence de scapulaire. Pas une mince affaire.

« Les allers-retours, les nœuds que l'on voit, c'est le pied de Zidane qui fait ces roulettes sur des vidéos que j’ai regardées en même temps que je traçais le geste. »

« Le maillot third s'adresse à un autre public, et ce qui est le plus réussi selon moi dans cette collab', c'est que j'ai entendu des gens dire : "Je n'aime pas le foot et je vais m'acheter mon premier maillot." »

Les Girondins et Adidas sont venus me chercher car ils voulaient une collaboration un peu nouvelle sur le maillot third, comme ça se fait de plus en plus dans les clubs de foot. C'était une volonté de leur part, ils cherchaient quelqu'un qui était plus ou moins légitime sur les Girondins de Bordeaux et ils ont pensé à moi. J'ai fait mes études aux Beaux Arts de Bordeaux et on m'affilie pas mal à cette ville, donc ça avait du sens. Adidas m'a proposé, le club était partant, c'est comme ça que ça s'est fait.Avant je faisais du graphisme d'illustration, et aujourd'hui je fais ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire être plasticien. Et être plasticien, ça veut dire ne pas savoir à quoi ressemblera le résultat tant que tu ne trouves pas la démarche. Adidas m'a donné le feu vert et ils m'ont fait confiance. On a enlevé le côté marketing, l'enjeu de plaire, pour faire quelque chose qui a vraiment un sens selon moi. Je me suis donc basé sur un souvenir de match que j'étais allé voir à Lescure quand j'étais adolescent, à l'époque où Zidane jouait dans l'équipe. J'avais été marqué par ses roulettes et je me suis souvenu de ça. J'ai pris un souvenir et j'en ai fait quelque chose d'un peu graphique. Donc je me suis posé à nouveau devant des images des roulettes qu'il faisait à l'époque et, avec ma feuille et ma main, j'ai essayé d'imiter les mouvements qu'il faisait en même temps que je regardais l’écran. J'en ai fait une petite centaine, j'ai ensuite pris ceux que je préférais, et j'ai créé mon motif en pensant aux contraintes que le club, la marque et l'UEFA nous imposent pour les maillots. Les allers-retours, les nœuds que l'on voit, c'est le pied de Zidane qui fait ces roulettes sur des vidéos que j’ai regardées en même temps que je traçais le geste. Je suis assez fier du résultat parce que le club et la marque ont joué le jeu.J'ai fait des propositions avec le scapulaire, parce que c'est un indispensable. On ne pourra jamais l'enlever aux Girondins. Et finalement on est tombés d'accord sur cette proposition, que moi je préférais. Mais c’est vrai, je me suis dit :. C'était délicat, je ne pensais pas que le club allait dire oui à un truc comme ça. Et en fait ils m'ont soutenu parce qu'il y avait l'aspect historique, le clin d'œil à Zidane. Je n'avais pas envie de faire quelque chose de purement esthétique juste pour que ça soit esthétique et sympa. C'est une collaboration qui a du sens, il y a vraiment une démarche et un processus derrière. Ça fait super plaisir de voir qu'on peut changer la manière de voir les collaborations entre marques et artistes, arrêter de faire des choses dénuées de sens. Si les choses ont du sens, tu n'as pas besoin d'en faire trop. J'ai vu que le club en a vendu pas mal le premier jour, c'estSur Twitter, un mec sur deux approuve. Et sur les autres réseaux sociaux, tout le monde est content. Donc je me suis dit :. Après, le maillot third s'adresse à un autre public, et ce qui est le plus réussi selon moi dans cette collab' c'est que j'ai entendu des gens dire :. Je suis assez content de ça. J'ai aussi vu le club jouer lundiavec mon maillot pour la première fois. C'est passé à la télé, je les ai vu courir, j'ai fait mes petites photos et ils ont gagné. Si en plus c'est le maillot de la remontée et que ça leur porte bonheur, je serai super content !Oui, je suis Parisien à l'origine, mais mon père a habité à Bordeaux donc j'ai fait mes études là-bas et j'ai toujours eu un pied en ville. Il y a toujours eu une partie de ma vie où j'étais à Bordeaux. Mes amis de l'époque comme DJ Steady, qui m'a vraiment appris comment on faisait les choses dans le rap, sont super fiers. J'ai sorti mes premières mixtapes là-bas, et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître dans le rap, sur les blogs notamment. C'est là où j'ai fait mes premiers concerts, ceux où il y avait une seule personne tout comme mes premières dates complètes. J'allais à la Rock School Barbey, j'avais un groupe aux Beaux Arts, c'est à Bordeaux que je suis devenu quelqu'un.