Grégory Thil : « Je bois beaucoup, beaucoup d'eau »

À 39 ans, Grégory Thil n’a pas encore rangé les crampons. L’ancien capitaine et buteur emblématique de l’US Boulogne joue numéro 10 au Racing Besançon, en National 3. Entretien foot amateur et plaisir.

« On avait perdu une voiture sur le trajet et on s’était retrouvés à huit sur le terrain. Finalement, on gagne 4-0 et je mets les quatre buts... »

« En jeune, je n’ai jamais connu le niveau régional. Le monde pro, c’était à des années-lumière ! »

« On est descendu deux saisons de suite et mon contrat est devenu caduc. Le club vient de perdre son statut pro et tu te retrouves sans contrat professionnel, donc au chômage. »

« La passion, c’est l’envie de se dépasser. »

« T’as des joueurs en National 2 qui gagnent 5 000 euros ! »

« Dans l’avion du retour, je dis à l’équipe que si on monte en Ligue 1, je les emmène à Ibiza ! Et j’ai tenu parole. »

Je me souviens d’un match à l’extérieur en moins de treize avec Balagny-sur-Thérain (Oise), mon premier club. On avait perdu une voiture sur le trajet et on s’était retrouvés à huit sur le terrain. Un parent s’est complètement paumé. Il n’y avait pas de téléphone. Heureusement qu’il y avait quand même le compte pour ne pas annuler le match.Finalement, on gagne 4-0 et je mets les quatre buts... Et puis, j’ai joué avec mon père ! J’avais dix-sept ans, lui une bonne quarantaine. Il jouait ailier gauche. Même à 45 ans, il prenait de vitesse les petits jeunes. J’ai fait une mi-temps avec lui, il me semble qu’il m’avait même fait une passe décisive.C’est lui qui m’a transmis la passion. Le dimanche, après le déjeuner à la maison, il m’emmenait dans ses bagages pour le match de 15h. Nous, les gamins, on ne regardait pas vraiment le match des seniors, on préférait jouer sur les terrains annexes.Non, absolument pas ! Je me voyais devenir prof’ de sport. Même en moins de dix-sept. Même à vingt ans, je ne m’imaginais pas faire une carrière pro !Parce que je jouais dans des niveaux improbables ! À 18 ans, je joue dans un club de village en promotion de première division de district. À 20 ans, je joue en DH. En jeune, je n’ai jamais connu le niveau régional. Le monde pro, c’était à des années-lumière !Je signe mon premier contrat pro avec Beauvais en août 2001, à 21 ans, alors qu’en juin, je jouais encore en DH à Mouy. En deux mois, tu passes du club amateur typique à l’ASBO, le club phare du département qui jouait en Ligue 2. Lors de ma première saison, je n’ai pas joué beaucoup, mais j’ai marqué le but le plus rapide du championnat. On a même failli monter en L1 !En ayant vécu aussi longtemps dans le monde amateur, tu as des lacunes que tu mets longtemps à effacer dans l’analyse tactique, la gestion des émotions... Ça prend du temps d’emmagasiner tout ça. Le positif, c’est que j’ai toujours eu conscience que je faisais un métier formidable et qu’il fallait tout faire pour le prolonger le plus longtemps possible. C’est aussi pour cela que je dure encore. Parce que c’est fabuleux. Quand tu fais des efforts en préparation physique, c’est dur, OK, mais c’est relatif par rapport à un mec qui va faire les trois-huit et porter des sacs de sable.Je suis vite monté et vite redescendu. Mon premier contrat pro, je gagnais 12 000 francs. Après, je prolonge d’une année, je touchais 15 000 francs, déjà, je trouvais ça fabuleux. Puis, je prolonge encore de trois ans et je gagne 40 000 francs ! Le problème, c’est qu’on est descendu deux saisons de suite et mon contrat est devenu caduc.Le club vient de perdre son statut pro et tu te retrouves sans contrat professionnel, donc au chômage. Et là, ce n’est pas simple, parce que tu n’as encore rien prouvé. Je faisais des essais à droite, à gauche. J’ai failli signer à Compiègne en CFA 2 – j’aurais quasiment dit adieu à une carrière pro. Ma chance, c’est de me relancer à Beauvais en CFAMa blessure contre Valenciennes, c’est un gros regret. J’étais en pleine ascension, j’étais mature. C’est dommage. J’aurais aimé vivre une saison pleine à Boulogne en Ligue 1 pour voir ce que ça aurait donné.Le plaisir de jouer au foot. Au quotidien, la passion, c’est l’envie de se dépasser. Plus tu vieillis, plus tu as besoin de faire des efforts pour t’entretenir physiquement. Moi, même en vacances, je suis actif. Je cours, je joue au foot, au tennis.Où est-ce que je suis parti cet été ? En Sicile, dans les Caraïbes et dans le Sud de la France. Parce qu’on a plus de congés dans le foot amateur que dans le foot pro.J’ai joué avec Lionel Bah à Boulogne, et aujourd’hui, il est coach à Saint-Priest, en N2. On s’est croisés l’an dernier. C’est un petit monde, mais il y a une différence d’âge avec les joueurs actuels.Beaucoup de clubs amateurs fonctionnent désormais comme des clubs pros. L’an dernier, à Jura Sud, en National 2, on s’entraînait tous les matins. Tu as un contrat fédéral, tu ne te consacres qu’au foot. De toute façon, ce n’est pas compatible d’avoir un autre boulot à côté. Ceux qui travaillent en plus sont éducateurs au club.La moyenne salariale, c’est grosso modo 2 000 euros. Et il y a des clubs qui offrent des revenus bien plus importants. T’as des joueurs en National 2 qui gagnent 5 000 euros !Je ne le fais pas, ça ! Je bois beaucoup, beaucoup d’eau. Je leur dis aux gamins : «» Il y aura toujours des moments dans la saison où tu pourras faire la fête, mais pas la veille d’un match. Ce qui est traître, c’est que quand tu fais des excès, ton corps ne te le fait pas ressentir tout de suite. Mais, après, les blessures musculaires arrivent, tu prends du poids... À 18 ans, je ne sortais pas la veille des matchs comme tous mes potes. C’est comme ça que je concevais le sport. Même, en évoluant dans le milieu amateur, j’avais une mentalité professionnelle.Ça a toujours été comme ça dans ma vie. Quand j’avais quatre ans, je suivais déjà mon père sur les terrains. De 6 à 18 ans, je jouais dans un petit club de district. Aujourd’hui, je retrouve de la fraîcheur dans le monde amateur.Ce qui me manque le plus, c’est ça : les supporters et la qualité des pelouses. Tu vois, il y a deux semaines, on est allé jouer à Jura Dolois, ils ont un nouveau terrain hybride, j’étais super content. C’est con, hein, mais j’avais un surplus de motivation.Je suis numéro 10. J’ai toujours eu un profil de milieu de terrain, finalement. Jamais très explosif, mais endurant, avec une bonne vision du jeu. J’adore faire des passes. Mais j’étais adroit devant le but, donc j'ai fait carrière comme attaquant.Il est passionné, mais ça va être dur : Alessandro, il n’a que quatre ans et demi.Non, même pas... La maman est d’origine italienne.On devait être en mars. On venait de gagner un match important pour la montée en Ligue 1 avec Boulogne, mais on n’avait pas le droit à l’erreur si on voulait finir dans les trois premiers. Dans l’avion du retour, je dis à l’équipe que si on monte en Ligue 1, je les emmène à Ibiza ! Et j’ai tenu parole. Je me souviens avoir bataillé avec certaines femmes de joueurs.On était une bonne douzaine qui partait une petite semaine. J’avais réservé les chambres d’hôtel à Ibiza. Le soir, on allait manger en ville, et la nuit, on partait s’amuser. Cela nous a tellement plu, qu'on est revenu en France et on y est retourné deux jours plus tard avec ceux qui n’avaient pas pu venir la première fois !C’est magique : j’ai rencontré mon idole ! On était à côté de lui et ses potes dans l’espace VIP de la boîte. Je l’ai vu, direct, je suis allé l’aborder. J’avais un peu bu, donc je trouvais le vocabulaire facilement en anglais. Je lui ai expliqué que c’était mon idole – j’avais fait le parallèle Boulogne/Liverpool : deux villes ouvrières au bord de la mer. Il a été super sympa, il est venu me dire au revoir en partant. J’en ai gardé une belle photo souvenir. Elle est dans un cadre chez moi... Bon, j’ai pas l’air très frais sur la photo.Un jour, j’irai à Anfield sur les pas de Steven Gerrard.