Grèce : les arbitres en grève début janvier

Les arbitres sifflent le coup d'envoi de la grève.Trop c'est trop pour les arbitres grecs. Victimes d'intimidations et de violences, les hommes en noir de Grèce ont décidé de faire grève les 4 et 5 janvier prochains. Ils protestent contre des violences à leur encontre, et ont annoncé une grève illimitée.Initialement prévue les 11 et 12 janvier, ce mouvement a été avancé suite à de nouveaux incidents lors du match nul entre Volos et l'Olympiako (0-0). Avant la rencontre, des supporters s'étaient rendus devant le domicile d'un des arbitres pour l'intimider, pétards à l'appui. Après la rencontre, l'Olympiakos a publiquement dénoncé un «» avant d'engager un recours contre les 5 arbitres. Le club du Pirée a même sollicité la FIFA et l'UEFA.» préviennent les arbitres, qui demandent «» face aux intimidations et critiques répétées, de la part des clubs. Ils réclament aussi des sanctions. De son côté, la fédération a condamné «» mais aussi suspendu les 5 arbitres.Les arbitres grecs ne sont pas à la fêta.