Grealish, la sortie de route qui tombe mal

Dimanche, au petit matin après une soirée visiblement agitée, Jack Grealish a pris les commandes de son imposant Range Rover. Quelques mètres plus loin, il a embouti deux voitures, puis quitté précipitamment le lieu de l’accident avant même l’arrivée de la police. S’il s’est excusé par la suite, l’incident est intervenu au lendemain d’une vidéo publiée par le joueur, dans laquelle il implorait les Britanniques de rester chez eux pour respecter les mesures de confinement. Forcément, ça fait tache.

L'accident qui dérange

Entre plates excuses et récidive

Par Félix Barbé

(service de santé national anglais).» Ces mots sont signés Jack Grealish, samedi après-midi. Comme beaucoup de personnalités, le joueur d’Aston Villa alerte alors la population sur les risques élevés de transmission du coronavirus.Problème : le milieu offensif de 24 ans, dont les performances sportives sont de plus en plus remarquées, au point de faire de lui la cible prioritaire de Manchester United lors du prochain mercato, n’applique pas lui-même la consigne. Quelques heures plus tard, il est en effet photographié au bord d’une route du quartier de Dickens Heath - en banlieue de Birmingham -, sur les lieux d’un accident de voiture, vêtu d’un sweat à capuche, d’un short et de deux chaussons dépareillés. Dans un état «» selon les témoins présents sur place, Grealish sort en réalité d’une folle soirée chez son ex-partenaire Ross McCormack, en compagnie entre autres de l’ancien international nord-irlandais Tony Capaldi, qui s’est terminée sur les coups de 8h du matin.Au sortir de cette fête, l’international Espoirs anglais monte dans son véhicule et choisit alors de démarrer son strike : en faisant demi-tour, il percute d’abord une camionnette, puis deux Mercedes garées plusieurs dizaines de mètres plus loin, avant de terminer sa course dans une barrière de sécurité. Forcément bien éméché, le capitaine desprend malgré tout le temps de laisser ses coordonnées et promet qu’il paiera entièrement les dégâts qu’il a causés, puis fuit la scène à pied avant l’arrivée des forces de l’ordre, certainement pour éviter le contrôle d’alcoolémie.Près de 36 heures après l’incident, Grealish réagit enfin dans une nouvelle vidéo publiée lundi soir sur les réseaux sociaux : «, confesse-t-il.» Un message d’une minute dans lequel il n’aborde à aucun moment le sujet de l’accident, et qui suscite la controverse outre-Manche. Si le numéro dix de Villa peut compter notamment sur le soutien de l’ancien joueur du club Stan Collymore, avouant auqu’il aurait été «» qu’il fasse une erreur similaire au même âge, Ian Wright, en porte-parole de l’opinion publique, réfute cette théorie : «, a soufflé l’ex-légende d’Arsenal à la BBC Radio.De leur côté, les, se disant «» , ont d’ores et déjà affirmé dans un communiqué qu’ils infligeraient une amende à leur joueur. Celle-ci sera reversée aux organisations caritatives hospitalières de Birmingham, et pourrait s’élever à 150 000 livres (170 000 euros), soit environ un mois de salaire de leur capitaine. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que sa réputation de fêtard fait débat. À l’été 2015, il avait été photographié agonisant ivre mort sur le bitume des rues de Tenerife . Par la suite, l’Anglais a plusieurs fois été aperçu dans des boîtes de nuit, au sortir de défaites de son club, faisant la joie des tabloïds du pays. Jack Grealish a une nouvelle fois perdu des points ce dimanche. Et pas uniquement sur son permis de conduire.