Grasshopper sur la ville

Bon dernier de Raiffeisen Super League et d'ores et déjà relégué à trois journées de la fin du championnat, le Grasshopper Zurich, club le plus titré de l'histoire du football suisse, s'en va goûter à la deuxième division pour la première fois depuis 1949. Une descente qui fait logiquement baliser ses supporters, mais qui n'est que l'aboutissement d'un longue dégringolade sportive.

Échec programmé

Désamour footballistique

Le stade critique

Par Adrien Candau

Propos de Grégory Quin receuillis par AC, ceux de Stéphane Grichting issus du Matin.ch

Dimanche 12 mai, le dinosaure du football suisse avait comme soudainement rétréci à l’échelle d'un vulgaire australopithèque. Voilà depuis 1949, soit 70 longues années, que le Grasshopper Zurich n'avait plus goûté à la deuxième division. Un long bail dans l'élite qui a subitement pris fin le week-end dernier, donc, alors que le GCZ, bon dernier du championnat et défait quatre à zéro par Lucerne, n'arrivait même plus à recoller les morceaux avec ses propres supporters. Une frange de ces derniers, excédée, menaçait alors d’envahir le terrain, interrompant à vingt minutes du terme une rencontre que le club devrait perdre sur tapis vert et qui scellera sa relégation en D2 helvète. L'aboutissement d'une descente affolante entamée il y a plusieurs années et qui devenait presque douloureuse à observer.À première vue, l'échec du GCZ, qui affrontera donc pour du beurre les Young Boys ce jeudi soir pour le compte de la 34journée du championnat, pourrait d'abord sembler purement sportif. Avec, au bout du compte, une descente en Challenge League (la D2 helvète) qui n'étonne finalement pas tant que ça. Privé de titre de champion depuis 2003, le Grasshopper, mastodonte historique du football suisse avec 27 championnats et 19 coupes nationales dans sa besace, est désormais loin de sa grandeur passée: «, avance Grégory Quin, maître d'enseignement et de recherche à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne et co-auteur de "".Du moins, jusqu'à avant le début de la décennie en cours, où le club a flirté à plusieurs reprises avec la catastrophe. «, se souvient Stéphane Grichting, qui a évolué au Grasshopper de 2012 à 2015.» Une embellie passagère : au seul regard de son effectif, la descente du Grasshopper ne ressemble pas non plus à une absurdité sportive. «, reprend Grégory Quin.Si le Grasshopper en est arrivé là, il ne le doit pas qu'à sa gestion sportive hasardeuse observée ces dernières années. Mais aussi à la perte de sa suprématie économique. Là où le club fut autrefois très prisé des décideurs et entreprises locales, et notamment par les institutions bancaires zurichoises, Vontobel est la dernière banque à avoir été le principal sponsor maillot du GCZ, lors de l'exercice 2011-2012. «déroule Grégory Quin.» Si l'internationalisation de la société suisse a touché l'ensemble du football helvète, condamné à devenir un championnat de seconde zone, elle a pu plus particulièrement impacter Zurich, alors que l'autre club historique de la ville, le FC Zurich, était lui déjà descendu en seconde division en 2016, avant de remonter dans l'élite la saison suivante.acquiesce Grégory Quin.Le stade, justement, a constitué pour le Grasshopper un problème aux contours longtemps insolvables ces dernières années. Le légendaire mais vétuste stade du Hardturm, l'enceinte historique du club, a été démoli en 2008. Sans domicile fixe, le GCZ doit depuis plus de dix ans se réfugier chez son ennemi intime, le FC Zurich, dont le stade du Letzigrund, beaucoup plus moderne, est cependant doté d'une piste d’athlétisme qui incite d'autant moins les foules à se déplacer pour encourager les footballeurs locaux. «» , ajoute Grégory Quin. Une bonne bouffée d'espoir pour les fans du Grasshopper, qui n'ont plus qu'à espérer que leur club ne stationne pas pendant des années en seconde division. «» Et si le dinosaure suisse n'a plus des allures fringantes de T-rex, son extinction, elle, est heureusement encore loin d’être à l'ordre du jour.