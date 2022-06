Graine de Stach

Si l’Allemagne a été décevante samedi en Italie (1-1), c’est peut-être parce qu’Anton Stach, convoqué par Hansi Flick, mais pas retenu dans les 23 pour ce match, était dans les tribunes. Le milieu de Mayence, à qui tout réussit depuis deux ans, pourrait faire du bien à la Mannschaft ce mardi contre l’Angleterre. Et pourtant, c'est dimanche dernier, porte d’Auteuil, que l’Allemand de 23 ans aurait pu briller.



« À cet âge-là, il jouait au tennis trois fois par semaine et au foot quatre fois. C’était assez inhabituel qu’il soit si bon au tennis. »

Une famille d'athlètes

Une signature tardive en pro

Par Léo Tourbe

Tous propos recueillis par LT.

Dimanche, au lendemain d’un piteux match nul obtenu à Bologne face à une Italie bien remaniée (1-1) , Anton Stach était certainement sur un canapé, en train de regarder Rafael Nadal remporter son 14Roland-Garros, le 22titre du Grand-Chelem de son immense carrière. Et peut-être aussi qu’a pu fleurir dans son esprit un petit :. Pas dans les travées du court Philippe-Chatrier, chapeau vissé sur le crâne. Non, Anton Stach aurait pu être sur la terre battue parisienne, à s’échanger des bastos avec l’Espagnol., se rappelle Mark Van Noy, coach américain du TC Seppensen–Nordheide, exilé en Allemagne depuis plus de 40 ans., explique l’Américain.Jusqu’à ses 14 ans, Anton Stach alterne entre le tennis et le foot. Faisant partie de la catégorie des personnes très fortes dans n’importe quel sport, il excellait dans les deux disciplines. Son père, Matthias Stach, journaliste sur Eurosport, qui commentait la finale de Roland-Garros pour la chaîne allemande, se souvient que c’est dans un tournoi international, à Wolfsburg, que le talent de son fils, alors âgé de onze ans, l'a le plus marqué., se remémore le commentateur.Le, il l’a battu en finale, et se nomme Konrad Słowik. C’est d’ailleurs le seul qui a su arracher un set au jeune Stach de tout le tournoi., se souvient-il vaguement. Malgré son talent évident -, estime Mark Van Noy - l’Allemand doit se décider. Foot ou tennis ?, détaille le paternel. La grande sœur, Emma, est une joueuse de basket, régulièrement appelée avec l’équipe nationale. Tout comme la petite sœur, Lotta, basketteuse appelée chez les sélections de jeunes. Maman était handballeuse, et Matthias était semi-professionnel au tennis, se permettant même de faire le show face à Roger Federer. Bref, les bons gènes pour faire carrière dans le sport., explique le papa.(qui coachait Wolfsburg cette saison, NDLR)Anton se met finalement à grandir, mais galère quand même puisqu'il choisit d’aller jouer en quatrième division pour gratter du temps de jeu. Ce n’est qu’à 21 ans, lorsqu'il s'engage à Greuther Fürth en 2. Bundesliga, qu’il signe son premier contrat professionnel.Mannschaft, commente Matthias Stach.En parlant de commentaires, le père a eu la chance de commenter des matchs de son fils l’an dernier lorsque celui-ci remporta l’Euro U21, puis lors des Jeux olympiques., se remémore-t-il. Celui qui rappelait Björn Borg à son ancien entraîneur, et qui a fait dire à Alexander Waske, ancien 89joueur mondial, qu’il n’avait jamais vu un tel revers pour un gamin de 11 ans, pourrait apporter sa combativité à uneen manque d'idées., assure son père. Anton Stach, qui a honoré sa première sélection avec les A en mars dernier face à Israël, n’a toujours pas gagné un match de tennis contre son père, mais compte bien devenir le numéro 1 du milieu allemand.