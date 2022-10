Graham Potter, retour gâché

Pour son retour à Brighton, Graham Potter a vu sa nouvelle équipe se faire déchiqueter par ses anciens joueurs (4-1). Un scénario cauchemar, qui montre que tout ne va pas si bien à Chelsea.

Trajectoires croisées

Des blessés qui manquent et un Sterling à retrouver

Par Alexandre Lejeune

Dans une lettre ouverte publiée le 11 septembre dernier, Graham Potter s’adressait directement aux supporters de Brighton, essayant tant bien que mal de faire passer la pilule de son surprenant départ à Chelsea. Difficile, car à ce moment-là de la saison, lespointaient à une étonnante quatrième place de Premier League et comptaient même trois points d’avance sur les. En guise de consolation, ceux qui ont la chance d’admirer Leandro Trossard chaque week-end ont vu débarquer Roberto De Zerbi sur leur banc, réputé pour être un adepte de la possession et des sorties de balle depuis l’arrière. Autant dire que le Brighton-Chelsea de ce samedi réservait son lot de surprises et de. Et on n’a pas été déçu.Plusieurs semaines après ces annonces, Potter a remis Chelsea sur les rails, en étant toujours invaincu depuis son arrivée. Pour De Zerbi, les débuts en Angleterre ont été plus délicats, lui qui n’a pas connu la victoire en six rencontres. Mais le rapport de force est une chose, le terrain en est une autre : lesont complètement disjoncté à l'Amex Stadium. 3-0 à la pause, 4-1 finalement, Kepa Arrizabalaga blessé, une défense aux abois et une flagrante incapacité à punir les espaces laissés par les locaux : Chelsea a proposé sa pire prestation depuis des lustres. Comme si Potter s’était lui-même fait punir tactiquement par les préceptes qu’il a laissés à son successeur., analysait l’intéressé après la partie. En tribunes, les supporters locaux ont d'ailleurs profité du scénario pour gentiment chambrer en chanson leur ancien entraîneur :( « Tu seras viré demain matin » ).Ce à quoi Potter s’est senti obligé de répliquer :Si la thèse de l’accident de parcours est recevable, il reste néanmoins beaucoup de points à régler pour Chelsea, qui ne parvient pas à montrer un visage convaincant malgré des résultats positifs. Symbole de la débâcle de ce samedi, Raheem Sterling n’est que l’ombre de lui-même depuis l’arrivée de Potter, qui a fait dans la diplomatie cette semaine pour prendre la défense de son joueur :D’ores et déjà qualifiés en huitièmes de finale de C1, lesvont désormais pouvoir pleinement se focaliser sur deux prochaines journées de championnat cruciales lors desquelles ils affronteront Arsenal puis Newcastle, deux adversaires directs pour une place européenne en fin de saison. Le tout, en devant composer avec les longues blessures de Reece James, Kalidou Koulibaly, N’Golo Kanté et Wesley Fofana. Compliqué, même avec la baguette de Potter en main.