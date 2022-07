La Norvège au Graham près

Dans l'ombre de la revenante Ada Hegerberg en sélection en plus d'être dans celle d'Alexia Putellas à Barcelone, Caroline Graham Hansen n'en reste pas moins l'une des meilleures joueuses du monde. Véritable dépositaire du jeu de sa sélection, qui affronte l'hôte anglais ce lundi, la discrète Norvégienne n'a pas pourtant pas la reconnaissance qu'elle mérite.

Angleterre Norvège Euro 2022 Diffusion sur

« C’était l’une des meilleures cette année-là et elle n’a reçu aucun prix. Mais je pense qu’elle s’en fiche. »

L'as de trèfle qui pique leur cœur

Panne de réseaux

Par Florian Porta avec Anna Carreau

Propos de Øyvind Eide recueillis par FP, ceux de Lluís Cortés par AC.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'y a qu'à voir le palmarès du Ballon d'or pour s'en rendre compte. Hegerberg, Rapinoe, Putellas : trois championnes qui doivent leur aura tant à leurs performances sportives qu'à leur poids médiatique. Caroline Graham Hansen pourrait elle aussi y prétendre. Sauf qu'elle a choisi le silence. Pourtant, la Norvégienne avait déjà été impressionnante lors du Mondial 2019 où elle fut la joueuse ayant réussi le plus de dribbles alors que son équipe s'était arrêtée en quarts. Et cette année, la joueuse du Barça semble bien partie pour remettre le couvert cette année. En témoignent ces 90 minutes passées sur le pré lors de l'éclatante victoire norvégienne face à l'Irlande Nord (4-1) Alors que l'Euro ne faisait que débuter, elle venait ruiner la réputation de ces joueuses nord-irlandaises en leur collant trois petits ponts. Plus important encore, elle parvenait dans la foulée à déposer un caviar sur la tête de Guro Reiten, sans que celle-ci ne réussisse à cadrer. Joueuse la plus importante du dispositif de Martin Sjögren, Graham Hansen ne passe pourtant que trop rarement au premier plan, devancée par Ada Hegerberg en sélection ou Alexia Putellas à Barcelone. Une véritable hérésie au regard de son talent., confesse Øyvind Eide, son entraîneur au FK Stabæk, le club où elle a fait ses débuts en pro, et où les deux se sont côtoyés entre 2012 et 2014.Rapidement devenue trop grande pour la Norvège, elle prend la direction de Wolfsbourg où elle s'impose rapidement avant de filer à Barcelone cinq ans plus tard pour le plus grand bonheur de Lluís Cortés, alors entraîneur des Catalanes :Cortés comme Eide sont charmées par la finesse technique de la Norvégienne là où certaines de ses compatriotes font davantage parler leur puissance.Et surtout, par ses performances individuelles, elle permet au collectif de s'exprimer., raconte Eide.Des qualités qui vont permettre au Barça de signer un retentissant- Championnat, Ligue des champions, Coupe de la Reine - en 2021. Cortés témoigne :Aussi brillante soit-elle, Caroline Graham Hansen n'est pourtant que trop rarement mise en avant. Flamboyante avec le Barça en 2021, elle ne fait même pas partie des vingt nommées au Ballon d'or, remporté par sa coéquipière Alexia Putellas, cette année-là. De quoi provoquer une certaine incompréhension chez son ancien coach espagnol :Pourtant très engagée en dehors des terrains - elle milite pour les droits des LGBT, l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes -, la jeune femme ne l'étale que très peu sur les réseaux sociaux., confirme Øyvind Eide.Les projecteurs pourraient toutefois naturellement se tourner vers elle tant son importance ne cesse de grandir au sein de sa sélection. Comme le dit si bien Lluís Cortés :Une ombre dans laquelle elle accepterait sans peine de rester pour permettre à la Norvège de se retrouver sur le toit de l'Europe à la fin du mois.