Grâce à un Kane historique, Tottenham maîtrise Brighton

Brighton (4-2-3-1) : Sánchez - Veltman (Lamptey, 78e), Duffy, Dunk, Cucurella - Gross (Moder, 78e), Bissouma (Welbeck, 62e) - March, Mac Allister, Trossard - Maupay. Entraîneur : Potter.



Tottenham (3-4-2-1) : Lloris - Romero, Dier, Davies - Doherty (Emerson, 80e), Bentancur, Höjbjerg, Reguilon - Kulusevski, Son (Lucas, 80e) - Kane. Entraîneur : Conte.

Non, Harry ne vous veut pas toujours du bien.Alors que la musique de la Ligue des champions résonne bien trop loin de ses oreilles ce mercredi soir, le buteur anglais trouve tout de même le moyen de faire parler de lui dans ce match en retard de la 14journée de Premier League. Lancé en profondeur par Heung-min Son, le numéro 10 desprofite du placement hasardeux de Robert Sánchez pour glisser parfaitement son ballon au ras du poteau. En plus de mettre définitivement les siens à l'abri, ce pion lui permet surtout de marquer l'histoire de la Premier League. Avec 95 buts inscrits loin de ses bases, le joueur de 28 ans détient un nouveau record, dépassant Wayne Rooney et ses 94 réalisations.Pourtant, Kane s'était plutôt montré maladroit jusque-là. Au pressing sur Sánchez, il contre le portier des, mais ne redresse pas suffisamment le ballon pour ouvrir le score (5). Le dernier rempart de Brighton s'interpose ensuite, du pied, face à l'Anglais (42). Heureusement pour lui, la réussite ne fuit pas le reste de son équipe durant cette première période. Servi par Son à l'entrée de la surface, Dejan Kulusevski tente sa chance du gauche. Sur la trajectoire, Romero dévie, involontairement, le cuir et prend Sánchez à contre-pied. Conte et ses hommes gèrent cet avantage avant que leur buteur ne double la mise. Lestentent de réagir, mais ni Alexis Mac Allister ni Cucurella ne viennent inquiéter Hugo Lloris. Avec ce succès, les Londoniens ne pointent plus qu'à deux petites unités de Manchester United, cinquième, et comptent encore un match en retard.Le Conte est bon.