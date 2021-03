L'Inter poursuit son sans-faute à Parme

Parme (4-3-1-2) : Sepe - Osorio, Bani, Valenti (Busi, 66e), Gagliolo (Pezzella, 66e) - Hernani (Pellè, 84e), Brugman, Kurtić - Kucka (Inglese, 66e) - Karamoh, Man (Mihăilă, 46e). Entraîneur : Roberto D'Aversa.



Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozović, Eriksen (Vidal, 67e), Perišić (Darmian, 84e) - Sánchez (Martínez, 76e), Lukaku. Entraîneur : Antonio Conte.

Six de cœur.Victorieuse de Parme (1-2) ce jeudi, l'Inter a enchaîné une sixième victoire consécutive en Serie A et relégué dans le même temps son dauphin, l'AC Milan, à six longueurs.Ce succès, qui aura mis du temps à se construire, lesle doivent en grande partie à Alexis Sánchez, préféré à Lautaro Martínez en attaque et auteur d'un doublé. Le Chilien a en effet ouvert le score en début de seconde période à la suite d'un contre favorable plutôt heureux, avant de mettre à profit un excellent boulot de Romelu Lukaku en contre-attaqueL'ancien buteur d'Arsenal a simplement concrétisé l'emprise progressive des siens sur le match, qui auraient pu faire bouger le tableau d'affichage plus tôt dans la partie sans deux grosses parades de Luigi Sepe devant Škriniar (33) et Lukaku (38). Pas abattus par les deux buts de Sánchez, les Parmesans ont tout de même sonné une petite révolte peu après l'heure de jeu... qui a payé, puisque Hernani a réduit le score de volée à la suite d'un bon centre de l'entrant Pezzella. Insuffisant cependant pour réellement faire trembler les visiteurs du soir.Voilà l'Inter toujours plus proche d'un premierdepuis onze ans.