Leipzig commence bien

Leipzig (3-4-2-1) : Gulácsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Adams, Kampl, Haïdara, Angelino - Olmo, Forsberg - Poulsen. Entraîneur : Nagelsmann.



Mayence (4-2-2-2) : Zentner - Baku, St. Juste, Niakhaté, Brosinski - Latza, Barreiro - Burkardt, Quaison - Onisiwo, Mateta. Entraîneur : Beierlorzer

Non, Leipzig ne compte pas quitter la cour des grands.Pour sa reprise en Bundesliga, le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions a fait le boulot devant Mayence. Avec une possession de balle largement en leur faveur et bien plus d'occasions que leurs adversaires, les locaux ont ouvert le score assez tôt dans la partie. Après quelques opportunités gâchées par sa formation, Forsberg a en effet transformé un penalty sanctionnant une faute de Barreiro au quart d'heure de jeu.Quelques minutes plus tard, Poulsen a fait le break d'une tête lobée sur un centre d'Olmo. Et si Mateta a réduit la marque en toute sérénité au retour des vestiaires à la suite d'un service parfait de Quaison, Haïdara n'a pas mis longtemps à éteindre le suspense restant. Forsberg s'arrachant pour lui offrir la sphère, le Malien n'a eu qu'à pousser la balle au fond des filets.Première réussie et convaincante, donc.