Grâce à Rashford, United braque les Wolves

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles (Shaw, 46e) - Pogba, Matić - Greenwood (Martial, 65e), Fernandes (McTominay, 95e), Rashford - Cavani. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Wolverhampton (3-5-2) : Patrício - Coady, Saïss, Kilman - Hoever, Neves, Vitinha (Podence, 55e), Moutinho, Aït-Nouri - Traoré, Neto (Silva, 68e). Entraîneur : Nuno Espírito Santo.

Prochaine mission pour Marcus Rashford : devenir Premier ministre britannique.Longtemps inoffensif, Manchester United s'est finalement imposé dans le temps additionnel face à Wolverhampton, ce mardi soir à Old Trafford, grâce au joueur le plusd'outre-Manche (1-0).Dans le temps additionnel, et alors que rien ne réussissait à son équipe, l'international anglais a en effet surgi pour envoyer une frappe qu'a déviée le malheureux Romain Saïss, prenant à contre-pied Rui Patrício. Très dur pour leset leur défenseur marocain, qui réalisaient jusqu'alors le match parfait. Car c'est justement Saïss, déjà buteur il y a 48 heures , qui s'était procuré deux jolies occasions un peu plus tôt, mais sa tête (23) puis sa déviation maline (39) avaient respectivement été repoussées par la barre et par David de Gea.Apathique et en manque criant de mouvement et de vitesse durant une grosse heure (seule une reprise de Bruno Fernandes à la demi-heure de jeu avait amené un peu de danger), United s'est malgré tout réveillé en fin de match, et a cru réaliser le hold-up une première fois quand Edinson Cavani a trompé Rui Patrício de près (69). Raté, pour une position de hors-jeu de l'Uruguayen. Mais ça, c'était avant que Rashford passe par là.Voilà Manchester United deuxième de Premier League, avant d'accueillir Aston Villa.