Tottenham assure l’essentiel contre Watford

Tottenham (4-3-3) : Lloris - Tanganga, D. Sánchez, Dier, Reguilón - Højbjerg, Skipp, Alli - H. Son (Gil, 88e), Kane, Bergwijn (L. Moura, 68e). Entraîneur : Nuno Espirito Santo.



Watford (4-3-3) : Bachmann - Cathcart (Ngakia, 51e), Troost-Ekong, Sierralta, Masina - M. Sissoko (Cleverley, 71e), Etebo, Kucka - I. Sarr, E. Dennis, J. King (Cucho Hernández, 65e). Entraîneur : Xisco.

Heung-min Son le glas.Tout n’a pas été simple, mais Tottenham, solide, sort vainqueur de Watford ce dimanche à domicile (1-0) et facture un joli trois sur trois pour démarrer la saison. Contre un bloc compact très collectif et difficile à contourner, ce sont sur coups de pied arrêtés que lesont apporté le danger. À l’image d'un coup franc excentré côté gauche botté par Heung-min Son : parfaitement placé, dans une zone où le gardien ne peut intervenir, il n'a été coupé par aucun joueur, mais a surpris Daniel Bachmann, battu par le rebond dans son petit filet. En deuxième période, Pierre-Émile Højbjerg a bien failli doubler la mise sur un schéma similaire : de loin, il a tiré à ras de terre, son coup franc a été dévié par le mur et a filé vers le petit filet droit de Bachmann qui, vigilant, s’est bien allongé pour éloigner le danger (73).Sur corner aussi, le gardien de Watford a été mis à contribution. Par Japhet Tanganga, d’abord, quand après un cafouillage dans la surface, il a taclé du pied la tentative du latéral droit (20), puis par Harry Kane. Grâce à un bel enchaînement contrôle - demi-volée, l’Anglais est proche du break. Mais une nouvelle fois, les poings de Bachmann ont sauvé les meubles (84). Auteur d’un doublé plus tôt dans la semaine en Ligue Europa Conférence, Kane n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Même après un bon centre au cordeau de Lucas Moura, et alors qu’il semblait seul face au but vide, William Troost-Ekong est arrivé à s'interposer du bout du crampon (84). Moussa Sissoko non plus n’a pas marqué. Mais pour son retour au Tottenham Hotspur Stadium après son transfert à Watford, le Français a pu profiter d’une belle ovation du public à sa sortie (71).Les supporters desont de quoi être heureux : Tottenham est en tête de Premier League.