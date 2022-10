Grâce à Benzema, le temps est Bron, le ciel est bleu

Lundi soir, Karim Benzema est devenu le cinquième Français à recevoir le Ballon d’or. Dans sa commune de Bron et le quartier du Terraillon, dont il est originaire et où vit toujours sa famille, règne une « Benzemania » à laquelle personne n’échappe. Élevés au rang de modèle pour les jeunes, son humilité et son travail en font un étendard fièrement dressé par les Brondillants.

À Bron, ni brute ni truand

L’or ruisselle

Alexandre Le Bris

Ce lundi soir au club-house du SC Bron-Terraillon (D3), plus de 250 personnes se sont donné rendez-vous sur les coups de 21 heures. S’il y avait la foule des grands soirs, ce n’était pas pour suivre le tirage au sort d’un septième tour de Coupe de France - qui serait déjà exceptionnel -, mais pour une occasion bien plus attendue encore : l’attribution présumée du Ballon d’or 2022 à l’enfant du club et de la ville, Karim Benzema . Présumée seulement, puisque l’incertitude plane toujours malgré les rumeurs persistantes. Et Jérémie Bréaud, le maire brondillant, prévient d’emblée :De son côté, l’association du SCBTP, qui compte 450 adhérents, n'avait pas osé l’imaginer et a eu bien raison de mettre les petits plats dans les grands pour assister au couronnement de son roi . Le club a organisé la projection de la cérémonie sur écran géant sous les yeux du maire et de nombreux jeunes du club, le tout autour d’un joli buffet., appuie Joris Daquin, directeur technique du SCBTP.C’est la même effervescence à l’hôtel de ville, confie le maire qui a organisé un planning de festivités et d’hommages pour l’ancien Lyonnais dans les jours et les mois à venir :, abonde-t-il.On appelle ça être prophète en son pays.Pourtant, son passage sur les rectangles verts de la ville fut court, durant un an seulement, juste le temps de se faire remarquer par l’Olympique voisin, à moins de 10 kilomètres de là. Mais l’aura de l’attaquant du Real Madrid sur ses terres s’est largement renforcée depuis. Ses parents ainsi que sa famille résident toujours dans ce coin du 6-9, contribuant ainsi à maintenir le lien entre la superstar et les Brondillants.Car quand lea terminé son discours lundi soir en évoquant la victoire « du peuple » , chacun des habitants du quartier de Terraillon s’est senti concerné. D’une part car eux ne l’ont jamais lâché, même lors des sales périodes extrasportives., témoigne Said Abdelkrim, coordinateur enfance jeunesse au quartier dans lequel la famille Benzema a grandi.Le maire de la ville a le même avis :D’autre part, si certains Brondillants ont sûrement célébré le clin d’œil de leur numéro 9 favori, c’est parce qu’il leur a souvent été érigé comme un modèle. D’abord pour son humilité., savoure celui qui est responsable des jeunes du quartier depuis 30 ans.Un jugement que ne peut que confirmer Huseyin, employé au kebab de Bron.Une simplicité qui se retrouve dans le choix de sauces des kebabs de KB9 :, soutient Huseyin.Si personne n’a de doute sur le fait que Benzema restera « juste » Karim malgré ce Ballon d’or fraîchement obtenu, son influence sur lesne va pas cesser d’augmenter, assure Said Abdelkrim :Il note également l’impact que ce sacre va avoir sur le rayonnement du quartier du Terraillon :Même pour le club du quartier qui a aussi vu éclore Hamza Rafia (ex de l’OL et de la Juventus), les fruits d’un travail quotidien sont enfin récoltés et appréciés comme un doux nectar., savoure Joris Daquin.Et ce sont surtout 40 000 Brondillants qui fantasment désormais sur un doublé d’exception que Benzema pourrait réaliser avec les Bleus au Qatar., a déjà noté Jérémie Bréaud. Et si c’était au club-house du SC Bron-Terraillon ?