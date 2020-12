Grâce à Benzema, le Real fait craquer Bilbao

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois - Mendy, Ramos, Varane, Carvajal - Kroos, Modrić - Vinicius (Asensio, 64e), Valverde (Isco, 64e), Vázquez (Rodrygo, 75e) - Benzema. Entraîneur: Zinédine Zidane.



Athletic Club (4-2-3-1): Simon - Berchiche, I.Martínez, Yeray, Capa (Lekue, 80e) - Vencedor (Vesga, 67e), D.García - Berenguer (I.Córdoba, 59e), De Marcos (Muniain, 80e), R.García - Williams (Villalibre, 67e). Entraîneur: Gaizka Garitano.

Et une victoire de plus pour le Real Madrid de Zinédine Zidane.Au départ pourtant, tout n'était pas réglé d'avance contre un Athletic Club prêt à jouer des coudes pour accrocher le champion d'Espagne en titre. Mais un homme va faciliter la tâche des Blancos : Raúl García. En treize minutes montre en main, le capitaine basque réalise l'exploit de récolter deux avertissements synonymes d'exclusion. En supériorité numérique, le Real s'amuse à l'image de Karim Benzema, auteur d'une magnifique passe du dos. La Maison Blanche domine et ouvre le score juste avant la pause lorsque Vinícius Júnior passe en retrait vers Toni Kroos pour le premier but de la saison pour le champion du monde 2014En deuxième période, les(Lions, en VF) se rebiffent et parviennent à arracher l'égalisation sur un contre conclu en deux temps par Ander Capa. Un but pour du beurre, puisque le Real va repasser devant au tableau d'affichage grâce à la Benz, habile de la tête sur un centre précis de Dani Carvajal. Dans le temps additionnel, Mikel Vesga possède la balle d'égalisation au bout du pied mais Thibaut Courtois s'interpose magistralement (92). Dans la continuité de l'action, Benzema tue le suspense avec un doubléGrâce à ce succès, le Real revient à hauteur de l'Atletico de Madrid et la Real Sociedad en tête du championnat d'Espagne, mais avec deux matchs en plus par rapport aux