Gouiri passe de Nice à Rennes, Laborde fait le chemin inverse

? Gaëtan Laborde est un Aiglon ! — OGC Nice (@ogcnice) September 1, 2022

CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À la croisée des chemins.Amine Gouiri et Gaëtan Laborde n'auront même pas eu le temps de se croiser à l'aéroport. Le deal inattendu, mais annoncé depuis maintenant quelques jours, a été officialisé ce jeudi soir par les deux clubs concernés. Le Stade rennais accueille ainsi le buteur de 22 ans, qui a signé un contrat de cinq ans avec les Rouge et Noir. En Bretagne, il tentera de se relancer sous les ordres de Bruno Genesio, qui l'avait fait débuter à Lyon, et de retrouver le chemin des filets, lui qui n'a plus marqué depuis le 23 janvier en championnat. Une disette que ne connaît pas Laborde, auteur de deux pions depuis le début de saison, et qui retrouve donc son pote Andy Delort en posant ses valises sur la Côte d'Azur, à Nice. L'ancien Montpelliérain quitte le SRFC un an seulement après son arrivée, après une saison réussie (17 buts, 8 passes décisives).Les défenses de Ligue 1 tremblent déjà à l'idée de recroiser la route du terrible duo.