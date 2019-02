Gordon Banks, l'homme devant qui Pelé perdit la tête

Combien sont-ils au panthéon ? Deux, trois ? Zoff, Yachine, Banks. Ce dernier, mythique gardien de l'équipe d'Angleterre qui remporta le Mondial 1966, puis de Leicester et de Stoke City, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 81 ans. De lui, il restera évidement « l'arrêt du siècle » effectué devant Pelé, et une vie pas toujours heureuse. La banque d'Angleterre a définitivement fermé cette nuit.

644

From the family of Gordon BanksIt is with great sadness that we announce that Gordon passed away peacefully overnight. We are devastated to lose him but we have so many happy memories and could not have been more proud of him. pic.twitter.com/mg5GIgSoBb — Stoke City FC (@stokecity) 12 février 2019

Maçon à 18 ans, champion du monde à 29

« Si Banks avait été dans les buts, mon tir n'aurait jamais franchi la ligne »

Vidéo

Par Théo Denmat

Papier initialement publié en 2015.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À part ça, tout allait bien. Le visage était marqué par les rides de l'âge avançant, certes, mais les traits étaient toujours souriants, le teint subtilement bronzé et les bajoues à peine bombées. Le cheveu était fin, mais la racine dense, comme une douce toison blanche que l'on coifferait du bout des doigts sur le côté au sortir de la douche. La tête, elle, suivait à merveille. Quand il racontait l'histoire de l'arrêt qui l'a rendu célèbre face au coup de crâne du grand Pelé lors de la Coupe du monde 1970, le vieil homme agitait les bras, mimait, reconstituait. Il dessinait la course de Jairzinho de ses mains, crayonnait le placement de sa défense, faisait marrer son auditoire et concluait toujours de la même manière, comme une maxime : «» Là, il marquait une pause, élargissait son sourire, jaugeait son public du regard. Ils étaient toujours accrochés : «"Banksy, you lucky bastard !" » Applaudissements. Oui décidément, en dehors d'une incisive gauche déchaussée et d'un œil droit figé à la suite d'un accident de voiture qui lui coûta sa carrière, tout allait bien pour Gordon Banks. Enfin, après une vie semée d'autant de joie que d'emmerdes. Jusqu'à ce communiqué ce Stoke City , annonçant son décès dans la nuit de lundi à mardi.À l'aube de sa majorité, alors que son poil est encore brun et que sa tête ressemble plus que jamais à celle de Spock dans, le gardien anglais est enrôlé comme gardien d'une entreprise d'exploitation de charbon près de Sheffield, sa cité natale. Recruté par le centre de formation de Chesterfield quelques mois plus tard, le bonhomme n'est encore qu'en troisième division anglaise, carcan qu'il quittera trois ans plus tard, en 1958, lorsqu'il part pour près de 10 000 euros actuels en direction de Leicester City. C'est ici, dans cette cité des Midlands de l'Est rendue célèbre pour son marché de bonneterie et ses chaussures, que le petit Banks endosse pour la première fois son habit de super gardien. En huit ans passés sur place, le portier construit ses gammes, perd deux finales de FA Cup puis gagne une Coupe de la Ligue anglaise en 1964. Appelé un an plus tôt en équipe nationale, il est la première pierre de l'armada en construction de Alf Ramsey, sélectionneur de l'époque, en vue de remporter le Mondial 66 à la maison.Cette Coupe du monde 1966, Gordon Banks la gagnera dans les cages. Devant lui, Bobby Moore ( West Ham ) et Jack Charlton (Leeds), complètent un triptyque presque invincible : un seul but encaissé - sur un penalty d'Eusébio en demie - avant la finale, 442 minutes et sept matchs d'invincibilité… et l'unique sacre desen récompense. Une victoire 4-2 dans la prolongation face à la RFA, où Banks fait montre d'une qualité de placement et de réflexes phénoménaux, bien au-dessus de la concurrence de l'époque. À l'issue du tournoi, l'Anglais volant obtient officiellement le surnom tout trouvé de «» , référence à son inviolabilité. Il ne le sait pas encore, mais la guigne est en route.Poussé remplaçant à Leicester par le jeune Peter Shilton, 17 ans et très doué en négociations de contrat, Gordon Banks part pour Stoke City à 29 ans, trois ans avant son chef-d'œuvre face à Pelé. L'arrêt d'une vie. Celui qui le propulsa des dizaines d'années plus tard comme second meilleur gardien du XXe siècle élu par la Fédération internationale de l'histoire du football et des statistiques (IFFHS), derrière Lev Yachine, mais devant Dino Zoff , Sepp Maier et Ricardo Zamora . De cette parade mythique effectuée au Mexique en 1970, une phrase, devenue légende : «» lance Pelé dans les vestiaires. «» , s'amuse souvent l'intéressé. Un détournement des plus compliqués, mais vraiment «» ? L'expression est aujourd'hui remise en question. La Coupe du monde 1970, première diffusée en couleurs, a évidemment été un événement marquant dans l'histoire du football. Le match en lui-même, anonyme choc de groupe 3 et décrit comme particulièrement ennuyeux par les journaux de l'époque, a-t-il pu être victime d'une légère enflammade des commentateurs afin de le rendre plus attractif ? Pas de réponse. Toujours est-il que Banks, alors au sommet de son art, voit une nouvelle fois le train lui passer sous le nez.À la veille du quart de finale des Anglais face à la RFA, Banks s'intoxique après avoir bu une bière, et est remplacé par Peter Bonetti : «» , soupire Alf Ramsey, séparé de son extra-terrestre de gardien. L' Angleterre perd 3-2 après avoir mené de deux buts jusqu'à la 68e minute, une défaite que Franz Beckenbauer , buteur ce soir-là, résumera par ce simple aphorisme : «» Pas faux, sa frappe étant passée sous le ventre de Bonetti.Félin dans les cages, Gordon Banks se révèle cabot dans la vie. En voiture, le 22 octobre 1972, il est victime d'un accident qui lui coûte l'usage de son œil droit, et marque brutalement la fin de sa carrière, à 34 ans. Lorsqu'il quitte les terrains, c'est son borné de coéquipier Peter Shilton qui prend sa place dans les cages de Stoke, comme un symbole. Une confirmation : les pires frappes jamais encaissées par Banks auront finalement été tirées dans son dos. Pourtant, Flash Gordon renfile les gants cinq ans plus tard, en 1977, à l'occasion d'une pige de la dernière chance aux Fort Lauderdale Strickers, États-Unis. La Ligue américaine offre des parachutes dorés aux anciennes gloires du football international, parmis lesquelles Johan Cruijff, le Kaizer Franz Beckenbauer ou encore Pelé. Banks partage même la tunique de George Best et se voit attribuer en 1978 le titre de «» , avec un œil, donc.» dit un jour à son propos le grand avant-centre britannique Jimmy Greaves. «» , renchérit son ami Pelé. Une histoire de superlatifs, de réflexes hors du commun, d'une claquette légendaire, d'œil vitreux et de dents cassées. Coïncidence ou non, son incisive gauche, amochée le jour de l'accident qui marqua sa fin de carrière, dévissait dans la même direction que l'arrêt qui le fit entrer dans la légende, vers la droite. Une triste ironie, peut-être, ou une question de chance, plus sûrement. De quoi conclure encore longtemps : «