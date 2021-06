Goran Pandev va mettre fin à sa carrière internationale

Une perte historiquement irremplaçable.Ce lundi soir va être chargé en émotion pour la Macédoine du Nord et ses deux millions d'habitants : après l'avoir longtemps laissé entendre une fois la qualification à l'Euro atteinte, le légendaire Goran Pandev va bel et bien prendre sa retraite internationale - et peut-être même sa retraite tout court - à l'issue de la rencontre entre les Pays-Bas et les Lynx, prévue à 18 heures. Une 122cape à venir pour le principal intéressé qui l'a annoncé en conférence de presse ce dimanche, non sans passer le témoin à ses héritiers :Sans enjeu pour aucune des deux formations (les Pays-Bas sont assurés de finir en tête de la poule C, la Macédoine du Nord de la clôturer), la rencontre permettra peut-être au petit poucet de la compétition de finir sur une bonne note pour ne pas repartir bredouille malgré des prestations encourageantes. Après vingt ans de carrière en sélection, l'attaquant du Genoa aura été le guide d'un rêve un temps impossible et peut partir en paix avec lui-même, lui qui restera aussi comme le premier buteur des siens dans un tournoi majeur 38 ans dans un mois.Goran !