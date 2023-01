Gonzalo Montiel raconte les coulisses de son tir au but victorieux en finale du Mondial

Cómo fue la caminata para patear el penal más importante de su vida y la decisión de cambiar de palo. Cachete Montiel, nervios de acero. pic.twitter.com/kpSNwQLh7F — AFAestudio (@AFAestudio) January 18, 2023

AR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et tout ça à cause deAlors que l’Albiceleste se dirigeait tout droit vers une troisième étoile, le défenseur argentin Gonzalo Montiel avait concédé un penalty à la fin des prolongations après que le tir de Kylian Mbappé ait heurté son coude. Un tir au but transformé par l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui a permis aux Bleus d’arracher une séance de tirs au but inespérée encore une heure plus tôt. Sur la chaine Twitch de la fédération argentine, le joueur de 26 ans est revenu sur les moments qui ont suivi l’égalisation française :Arrive alors la séance de penalties où le défenseur de Séville se dévoue pour son équipe, malgré sa colère et ses larmes, en choisissant d’être parmi les cinq tireurs.(le sélectionneur argentin)révèle-t-il sur la chaîne Twitch de la fédération argentine.Au final, c’est lui qui a fait pleurer les Français.