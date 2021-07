Gold Cup : le Salvador et le Mexique en pole pour se hisser en quarts

⚽ Con ?? @LaSelecta_SLV como primer clasificado, así quedó el Grupo À de la #CopaOro ? luego de la fecha 2.⚽ ?? @LaSelecta_SLV is the first team to reach the quarter finals. Here are the standings for Group A.#EstoEsNuestro #ThisIsOurs #GoldCup21 ? pic.twitter.com/gYEVmaBjRq — Gold Cup (@GoldCup) July 15, 2021

PC

La logique a été respectée en Gold Cup, dans la nuit de mercredi à jeudi.Pour le début de la deuxième journée, les favoris dans le groupe A se sont imposés. Le Salvador, d'abord, aux dépens de Trinité-et-Tobago (2-0). Les Trinidadiens, forts de leur match nul face au Mexique lors de la première journée (0-0), pourront encore passer devant les Mexicains en cas de défaite de lalors du dernier match de poules. L'invraisemblable second but salvadorien aurait pu se convertir en raté du siècle pour Juan Carlos Portillo Leal, le numéro 11 de la, si Walmer Martinez n'avait pas été attentif.Dans l'autre match de la poule, le Mexique a aisément disposé du Guatemala (3-0). Laa véritablement lancé son tournoi, en dominant outrageusement (71% de possession, 17 tirs contre 4) et en maîtrisant son sujet. À l'image du mouvement collectif de toute beauté qui amène le deuxième but, marqué par son joueur du soir, l'attaquant Rogelio Funes Mori, auteur d'un doublé alors qu'il vient tout juste d'être naturalisé . Une performance collective à relativiser, au vu des 58 places qui séparent le Mexique, onzième du classement FIFA, et le Guatemala, 69Mais le vrai défi aura lieu ce jeudi soir : il s'agira, pour la Martinique d'Emmanuel Rivière , de tenir tête aux États-Unis, pour rester en vie dans cette Gold Cup. Haïti sera dans l'autre rencontre du groupe B opposé au Canada.