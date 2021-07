Gold Cup : le Qatar et le Mexique filent en demies

HB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pendant que les noctambules se régalaient devant des épreuves de surf ou de skate aux JO, le Qatar et le Mexique ont décroché leur ticket pour les demi-finales de la Gold Cup.Face au Salvador, les Qatariens ont pourtant failli vivre une improbable. La bande de Félix Sánchez Bas pensait avoir fait le plus dur en menant 3-0 à l'heure de jeu grâce à un doublé d'Almoez Ali (2, 55) et un pion d'Abdulaziz Hatim (8). Sauf que le Salvador n'a jamais baissé les bras, revenant dans la partie en trois minutes chrono avec deux caramels de Joaquín Rivas (63, 66) et mettant la pression sur le Qatar, qui n'a finalement pas flanché pour atteindre le dernier carré (3-2).En revanche, zéro frayeur pour le Mexique, tranquille vainqueur du Honduras (3-0).a plié l’affaire en une dizaine de minutes au cœur de la première période avec des réalisations de Rogelio Funes Mori (26), Jonathan dos Santos (31) et Orbelín Pineda (38). Totalement anesthésiés et dominés par l'un des favoris du tournoi, les Honduriens n'ont jamais réussi à espérer une qualification pour les demi-finales.La suite du programme pour les deux qualifiés ? Le Qatar devra se coltiner le vainqueur de Jamaïque-USA, alors que le Mexique sera opposé au Costa Rica ou au Canada.