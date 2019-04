GoalControl en bataille judiciaire contre une ex-employée

1

JB

Propos tirés de L'Équipe

Laest formelle : les emmerdes ne sont pas finies pour GoalControl.Selonde ce jeudi, la société « GoalControl France » est actuellement opposée à l'une de ses anciennes employées devant la justice. En 2015, l'entreprise allemande avait signé un contrat avec la Ligue de football professionnel afin de gérer la Goal line technology sur les pelouses françaises ; mais en janvier 2018, après de nombreux couacs, la LFP avait mis fin prématurément à la collaboration (c'est aujourd'hui Hawk-Eye qui s'en occupe, comme pour la VAR).Attaquée pour «» et mise en examen pour diffamation après une interview donnée à France Info il y a un an dans laquelle elle pointait du doigt son ancienne boîte après son licenciement, la dénommée Suzana Castaignede aurait décidé de contre-attaquer il y a plusieurs mois en signalant auprès du procureur de la République de Paris «» , comme le déclare son avocat MManuel Abitbol : selon elle, GoalControl avait totalement dupé la LFP et tentait tant bien que mal de masquer les problèmes de sa technologie avec des interventions humaines pour valider ou non les buts, chose totalement interdite et qui avait déjà été évoquée. Elle a également elle aussi déposé plainte pour abus de confiance et chantage. «» , déclare dans sa plainte celle qui officiait en tant qu' «» . Par ailleurs, GoalControl a fait interdire devant les Purd'hommes la publication d'un livre de cette dernière.Un peu de nouveauté : c'est vrai que niveau malaise technologique, la VAR tire un peu trop la couverture à elle, depuis quelques mois.