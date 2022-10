Globe Soccer Awards : la liste des 25 nommés est tombée

#GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR: pic.twitter.com/1jkI5FWy3N — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 20, 2022

BG

La consolante pour Mbappé ?Quelques jours seulement après la (longue) cérémonie du Ballon d’or 2022, rebelote. Le 17 novembre prochain, à Dubaï, les Globe Soccer Awards récompenseront le meilleur joueur de l’année. La liste des 25 finalistes pour le trophée est tombée, et Karim Benzema est évidemment présent et grand favori pour un doublé avec le Ballon d'or . Deux autres Français sont également nommés, à savoir le joueur du RB Leipzig Christopher Nkunku et celui du PSG, Kylian Mbappé, vainqueur du trophée l'année dernière. À noter que Lionel Messi, absent des 30 nommés au Ballon d'or , et Cristiano Ronaldo, en conflit avec son club, sont aussi au rendez-vous. Pour rappel, les Globe Soccer Awards sont organisés par l'Association européenne des clubs (ECA) et l'Association européenne des agents de joueurs (EFAA).Qui veut du Ballon d'or de Wish ?