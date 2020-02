Gladbach perd deux points à Leipzig

Une mi-temps chacun, deux Français buteurs et une expulsion regrettable. Le scénario du Topspiel a vu Gladbach croire à une potentielle deuxième place, avant de complètement craquer face à un Leipzig mentalement très fort et qui limite les dégâts après la prise de pouvoir du Bayern au sommet du classement.

Poulains-Taureaux : 2-0

L’expulsion la plus bête du monde

RB Leipzig (4-5-1) : Gulacsi - Mukiele (Schick, 50e), Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Adams (Olmo, 70e), Laimer, Sabitzer, Forsberg (Poulsen, 46e), Nkunku - Werner. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Borussia Mönchengladbach (4-3-3) : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer (Strobl, 29e), Zakaria, Neuhaus (Johnson, 90e +6) - Thuram (Embolo, 63e), Plea, Hofmann. Entraîneur : Marco Rose.

Alors que le RB Leipzig, auréolé du titre de champion d’automne, se voyait déjà finir la saison en haut de l’affiche, les hommes de Julian Nagelsmann ont su prouver que le revers concédé à Francfort (2-0), n’était qu’un simple accident de parcours. Face à Gladbach, les Lipsiens ont démarré la rencontre encore un peu groggy, avant de faire montre d’un mental d’acier pour remonter la pente et limiter les dégâts en restant à un petit point du Bayern, désormais seul leader de Bundesliga. Le mental, c’est justement ce qui a fait défaut aux visiteurs qui auraient pu repartir de leur déplacement en Saxe avec l’écharpe de première dauphine, mais un match de football se joue en 90 minutes et c’était visiblement trop pour faire le boulot jusqu’au bout.Et ce ne sont pas les 5000 supporters de Gladbach qui diront le contraire. Dans un Zentralstadion plein à craquer, les visiteurs passent les dix-neuf premières minutes de la partie (en référence à l’année 1900, lors de laquelle a été fondé le Borussia) à conspuer leur adversaire du soir au nom d’une tradition dont ils se revendiquent les héritiers, opposée au modèle commercial qui caractérise le RB Leipzig. Est-ce cette cacophonie qui a donné des ailes (sans mauvais jeu de mots) aux hommes de Marco Rose ? Toujours est-il qu’à la fin de ce tour de chauffe, les poulains passent du trop au triple galop lorsque Marcus Thuram remporte son duel face à Dayot Upamecano et initie un superbe mouvement collectif avec Jonas Hofmann et Oscar Wendt, lequel sert Alassane Plea qui a tout le temps d’ajuster Peter Gulasci et d’ouvrir la marque (0-1, 24). L’ancien Niçois repasse devant Erling Haland au classement des buteurs en inscrivant son huitième pion de la saison.Dans un temps fort, Gladbach est sur le point de faire le break dix minutes plus tard, mais Upamecano vient se rattraper en tapant un sprint interstellaire pour venir stopper net Marcus Thuram, parti seul au but (33e). Hélas pour Leipzig, en face, les solutions offensives ne manquent pas et Florian Neuhaus le prouve en cassant deux lignes avec une passe laser qui trouve Hofmann seul face au gardien et aggrave la marque (0-2, 35). Seule ombre au tableau de ce premier acte, la sortie de Christoph Kramer, resté au sol après avoir reçu un coup de genou puis une semelle en plein dans la tronche. Le geste de Timo Werner est involontaire, mais celui qui est sorti amnésique de la finale du Mondial 2014 doit quitter prématurément la pelouse, sécurité oblige (29).Mal en point, Leipzig est obligé de se découvrir davantage au retour des vestiaires. Pris par surprise, Gladbach en fait rapidement les frais puisque Patrick Schick, entré à la pause à la place de Nordi Mukiele, réduit l’écart en marquant dans le but vide de Yann Sommer, coupable d’une sortie hasardeuse (1-2, 50). Et le RB n’est pas la deuxième attaque de Bundesliga pour rien. Les Lipsiens passent la deuxième et partent à l’assaut de la cage du portier suisse. Si la défense des poulains reste solide sur ses appuis, les nerfs se tendent et Alassane Plea passe de héros à zéro en se faisant expulser suite à deux cartons jaune, reçus à quelques secondes d’intervalle en raison d’une contestation un peu trop appuyée de la décision de M. Stieler (61).Malgré le basculement en 5-4-1 jusqu’à la fin de la rencontre, les visiteurs doivent admettre qu’ils ont eu leur mi-temps et que rien ne peut freiner la marche en avant du dauphin. Si Sommer se montre costaud face aux tentatives de Schick (70), Werner (80) et Olmo (78), le portier des poulains reçoit un dernier sursis lorsque l’Espagnol, recrue la plus chère de l’histoire du club (35 millions d’euros), trouve le poteau (82) pour sa première sous le maillot qu’il porte depuis cet hiver. Mais quand Christopher Nkunku décide de lancer la dernière charge, il est trop tard pour résister davantage. Bien servi par Timo Werner, l’ancien Parisien a juste le temps de se remettre sur son bon pied pour frapper en force à l’extérieur de la surface et faire mouche dans les tous derniers instants (2-2, 89).au terme de cepour les poulains qui devront prouver prouver qu’ils en ont encore sous le sabot. Quant aux taureaux, pas sûr que leur nouveau costume de dauphin ne leur sied très longtemps.