Gladbach repasse en tête de la Bundesliga

Borussia Mönchengladbach (4-3-3) : Sommer - Lainer, Jantschke (Beyer, 46e), Elvedi, Wendt - Neuhaus, Zakaria, Benes - Herrmann (Hofmann, 85e), Embolo (Stindl, 45e), Thuram. Entraîneur : Marco Rose.



Eintracht Francfort (3-4-3) : Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Fernandes (Joveljic, 83e), da Costa, Sow, Rode (Kohr, 46e) - Kostic (Chandler, 46e), Kamada, Paciencia. Entraîneur : Adi Hütter.

Même pas le temps de dire ouf pour le Bayern.Ce fût difficile, ce fût éprouvant, mais finalement, le Borussia Mönchengladbach a remporté sa sixième victoire de la saison en s'imposant face à une Eintracht Francfort qui s'est réveillée trop tard. Mission accomplie : lesretrouvent leur fauteuil de leader.Et Marcus Thuras n'a pas manqué le rendez-vous. Après avoir vu sa première tentative repoussée de justesse sur sa ligne par Gelson Fernandes, l'ancien Guingampais ouvre le score en reprenant un superbe centre de Breel Embolo, sorti en fin de première mi-temps en raison d'une gêne musculaire, juste avant qu'Oscar Wendt ne fasse le break d'une lourde frappe dans le grand rectangle.Alors que l'Eintracht était invisible en première période, le second acte est d'une toute autre limonade. Et ce supplément d'âme, Gladbach ne le voit pas venir et se fait piéger à deux reprises par des buts signés da Costa et Hinteregger. Heureusement pour l'écurie de Marco Rose, Elsevie débloque son compeur personnel cette saison et Zakaria inscrit son deuxième pion de l'exercice d'une tête intersidérale, permettant ainsi aux locaux de boucler la rencontre avec les trois points.Pour Francfort, c'est la troisième défaite à l'extérieur de la saison. On commence le sentir, le départ de son ex-attaque de feu.