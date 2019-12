Gladbach recolle, le Bayern s'accroche

Trois jours après s'être incliné à Wolfsburg, le Borussia Mönchengladbach est reparti du bon pied face à la lanterne rouge Paderborn (2-0), et rejoint Leipzig en tête du championnat. Le duo surprise devance de quatre points le Bayern Munich, vainqueur dans la douleur à Fribourg (1-3). Un temps troisième, Schalke a finalement concédé le nul à Wolfsburg tandis que Cologne, mené de deux buts à Francfort, a renversé une situation mal embarquée pour sortir de la zone rouge (2-4).

Un piqué de Coutinho sauvé sur la ligne (2), puis un corner où Pavard et Müller trouvent tour à tour Flekken et le poteau sur leur route (7) : le Bayern donne vite le ton au Schwarzwald-Stadion. Et comme souvent, la sanction vient de Robert Lewandowski, qui se jette sur un centre parfait de Davies pour inscrire son dix-neuvième but en Bundesliga (0-1, 16). Le vingtième est d'ailleurs tout proche, mais la frappe du gauche du Polonais fuit d'un cheveu le cadre (22). Totalement maîtres du cuir, les Bavarois sont néanmoins à deux doigts de se faire punir par Höler, dont la reprise est détournée par Neuer (31), et Grifo, dont la volée de brutasse frôle la barre (38). Une nouvelle fois frustré par Neuer avant la pause (41), l'Italien, toujours muet cette saison, finit enfin par régler la mire peu avant l'heure du jeu, en convertissant avec un peu de réussite un centre d'Haberer (1-1, 59). Dominés après cette égalisation, les joueurs d'Hans-Dieter Flick frisent la correctionnelle sur des frappes d'Haberer et Borrello, juste à côté (63, 77). De plus en plus fébrile, le Bayern croit prendre l'avantage par Gnabry, frustré par la VAR (76). À défaut, l'international allemand se mue en passeur décisif pour le jeune Joshua Zirkzee (18 ans), tout juste sorti du banc. Avant d'y aller de son petit but en contre (90+5). Dur, dur, pour Fribourg, qui s'est procuré un paquet d'occasions dans le dernier quart d'heure. Belle opération en revanche pour le Bayern, qui gratte deux places et monte sur le podium. Len'a pas dit son dernier mot.De l'équipe battue sur le fil dimanche à Wolfsburg (2-1), Marco Rose ne reconduit que six titulaires, reléguant notamment sur le banc Rami Bensebaini et Marcus Thuram. Mais aussi Breel Embolo, sept buts en Bundesliga cette saison. Le technicien allemand a toutefois le bon goût de reconduire Alassane Pléa, associé aux avants-postes à Lars Stindl, remplaçant ce week-end. Un choix doublement payant, l'international français mettant 'Gladbach sur les rails après onze petites secondes en deuxième période, avant d'être imité par son capitaine, buteur sur penalty (2-0, 67). Deux pions qui suffisent au bonheur du Borussia, qui reprend sa marche en avant et rejoint Leipzig en tête du championnat, avec quatre points d'avance sur la concurrence. C'est peut-être le moment de casser le PEL pour miser sur une grosse côte...Tisserand, Roussillon et Guilavogui d'un côté, Harit de l'autre : la pelouse de la Volkswagen Arena sent bon la Ligue 1 au coup d'envoi. Un peu trop, d'ailleurs, aucune des deux formations ne parvenant à trouver la faille en première période, malgré vingt tentatives. Dont seize pour Wolfsburg, visiblement déterminé à enchaîner, après avoir mis fin dimanche à une série de trois matchs sans succès à la maison en championnat. Mais dominer n'est pas gagner, ce que Kabak, le défenseur central de Schalke, prend un malin plaisir à rappeler aux Loups peu après le retour des vestiaires (0-1, 51). Un réalisme de champion pour les, provisoirement troisièmes après l'ouverture du score ? C'est bien connu : pour aller au bout, être efficace ne suffit pas. Il faut aussi un gardien de top niveau. Manque de bol pour, Markus Schubert n'est guère très inspiré ce soir : la cagade du portier allemand permet à Mbabu d'égaliser (1-1, 82). Ce qui permet à Wolfsburg de reprendre un point au Bayer Leverkusen et Fribourg, qui le devancent au classement. Un moindre mal.Auteur de cinq buts depuis le début de la saison (soit autant que Paco Alcacer ou Thorgan Hazard), Martin Hinterreger, défenseur central de son état, aurait tout de la bonne pioche dans une version allemande de MPG. Ce statut, l'international autrichien ne met que six minutes à le confirmer, en inscrivant son sixième pion en Bundesliga. Tout cela n'est pas vraiment du goût de Gonçalo Paciência, qui reprend une longueur d'avance au classement des buteurs sur son équipier en plantant son septième caramel de la saison (2-0, 30). On croit alors Francfort sur la voie de son premier succès en championnat depuis le carton (5-1) contre le Bayern début novembre. Et puis, patatras : relancé par Hector juste avant la pause, Cologne signe une deuxième mi-temps XXL pour signer, grâce à trois pions de Bornauw, Drexler et Jakobs, son deuxième succès de rang après celui glané contre Leverkusen ce week-end. Avant-derniers au coup d'envoi, les Boucs sortent ainsi de la zone de relégation et occupent désormais la quinzième place devant le Werder Brême, nouveau barragiste. On dit comment,en allemand ?