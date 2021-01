Gladbach met le feu à Dortmund

Mönchengladbach (4-3-3) : Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini - Zakaria (84e, Herrmann) Kramer, Neuhaus - Stindl (71e, Wolf), Pléa (71e, Embolo), Hofmann (65e, Thuram). Entraîneur : Marco Rose.



BvB (4-2-3-1) : Bürki - Morey (89e, Tigges), Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham (79e, Moukoko), Can - Sancho, Reus (70e, Reyna), Brandt - Haaland. Entraîneur : Edin Terzić.

Un « Borussico » toujours plus rococo. Le spectacle a encore été honoré comme il se doit entre les deux Borussia, mais c'est bien Gladbach qui a été le meilleur chauffeur de salle contre Dortmund ce vendredi soir. Trois jours après la défaite contre Leverkusen (1-2) , le BvB a encore montré ses limites face aux « gros » , alors que Marcus Thuram a déjà obtenu sa rédemption.Dans les starting-blocks, Gladbach se rue à l'attaque et Neuhaus croit ouvrir le score après quarante secondes. Le pion, finalement refusé pour une faute, n'est que partie remise : dix minutes plus tard, le défenseur central Elvedi profite d'un mauvais alignement de Hummels sur coup franc pour faire boum. Un électrochoc pour Dortmund, jusque-là apathique, et qui se met enfin au niveau. La partie bascule dans un « hourra football » qui sied merveilleusement aux deux mastodontes. Haaland égalise, puis claque son traditionnel doublé dans la foulée. Un astucieux petit piqué pour se mettre en route, une frappe en pivot éclair pour enfoncer le clou : le Norvégien a encore eu tout bon, à l'instar d'un Jadon Sancho double passeur décisif et très incisif pour entourlouper le bloc défensif des. Qui répliquent sans tarder grâce à l'inattendu Elvedi, qui sent le coup après un coup franc direct mal repoussé par BürkiLa « pause » n'en a que le nom, puisque Bensebaini rallume direct le feu d'artificeavec un farouche pétard enroulé de son mauvais pied. Cette fois, le BvB a plus de mal à s'en relever et il faut attendre l'entrée du dernier quart d'heure pour voir Sommer étouffer l'étincelle de Guerreiro (74). Le bouquet final pouvait démarrer, avec l'entrée en piste du revenant Marcus Thuram : royal de la tête, l'international français n'aurait pu trouver meilleur moyen de se faire pardonner après son crachat.Au classement, les Poulains continuent leur chevauchée vers le retour aux sommets. En piquant la quatrième place du BvB, ils rejettent aussi leur adversaire du soir à dix points du Bayern.