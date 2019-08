Gladbach et Schalke se neutralisent

Borussia Mönchengladbach (4-4-2) : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Benes, Neuhaus (Johnson, 63e), Embolo (Raffael, 77e) - Thuram (Traoré, 85e), Plea. Entraîneur : Marco Rose.



Schalke 04 (4-5-1) : Nübel - Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka - McKennie (Sané, 85e), Mascarell, Caligiuri, Harit (Mercan, 90e +3), Raman (Reese, 74e) - Burgstaller. Entraîneur : David Wagner.

Un partout, zéro pointé.Le premierde la saison entre le Borussia Mönchengladbach et Schale 04 a accouché d'une souris. Dans une rencontre particulièrement fermé, aucune des deux équipes ne s'est vraiment montrée entreprenante pour aller faire la différence. C'est donc ça le rodage ?Au final, les débats sont relativement équilibrés en première mi-temps et du coup, Benito Raman peut s'en vouloir d'avoir vendangé - peu avant la demi-heure de jeu - ce qui allait devenir l'occasion la plus franche de toute la rencontre pour les visiteurs. Peu après la pause, c'est Alassane Pléa qui se mord les doigts après avoir frappé sur le poteau de Nübel.Quoi qu'il en soit, les deux débutants des bancs de touche que sont Marco Rose et David Wagner n'iront pas cracher sur le résultat final, à l'image de la rencontre et qui ne désavantage personne. Mais dans les tribunes du Borussia-Park, on râlera quand même un peu de ne pas avoir vu tomber la barre des 1800 buts inscrits à domicile en Buli et rejoindre le cercle fermé composé du Bayern, du Werder et de Dortmund