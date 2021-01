Le Bayern chute contre Gladbach

Hofmann on the moon

Mönchengladbach (3-5-2) : Sommer - Ginter, Zakaria (Herrmann, 74e), Elvedi - Lainer, Kramer, Hofmann (Wendt, 89e), Neuhaus, Bensebaini (Jantschke, 89e) - Embolo, Stindl (Wolf, 82e). Entraîneur : Marco Rose.



Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Müller, Costa (Coman, 68e) - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

L'arroseur arrosé.Moins d'une semaine après avoir renversé Mayence au bout d'un scénario spectaculaire (5-2) , le Bayern s'est retrouvé dans le rôle de la victime ce vendredi soir sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, concédant une deuxième défaite cette saison (3-2) malgré une avance de deux buts après 26 minutes de jeu. Un sacré coup desTout avait pourtant mal commencé pour les locaux, bousculés d'entrée par des Bavarois décidés à ne pas se laisser surprendre cette fois-ci. Le Bayern monopolise le ballon, Neuer offre quelques friandises aux gourmands, et Neuhaus plombe son équipe. Dans la surface, le milieu de terrain fait volontairement un geste de la main pour ralentir le ballon qu'il effleure, poussant l'arbitre à consulter la VAR avant de désigner le point de penalty. Un joli cadeau pour Lewandowski qui ne tremble pas au moment de planter un 20pion cette saison en Bundesliga. Le champion en titre n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers : après un une-deux avec Sané, Goretzka profite de l'appel de l'ailier pour déclencher un missile surpuissant et doubler la mise. Un jeu d'enfant pour le Bayern... jusqu'à ce que Gladbach ne se réveille.Dans une partie d'une intensité plaisante, la bande de Marco Rose se remet la tête à l'endroit grâce à deux hommes : Stindl et Hofmann. Les deux coéquipiers se sont réparti les rôles à merveille, la défense bavaroise va le comprendre avant la pause. Le second profite d'une belle ouverture du premier pour se retrouver dans la surface et ajuster Neuer. Grosse colère du portier allemand, douché quelques secondes avant le repos quand Hofmann, encore lui, le trompe une seconde fois après une nouvelle passe lumineuse de son copain Stindl. Un but refusé pour une position de hors-jeu, puis logiquement accepté après consultation de l'oreillette. Un douce folie qui se prolonge au retour des vestiaires avec le rachat de Neuhaus, dont l'enroulé du droit vient nettoyer la lucarne de Neuer. Les pertes de balle ont coûté cher au Bayern, friable défensivement et trop brouillon offensivement pour recoller au score. Pour le plus grand bonheur du Borussia Mönchengladbach qui se rapproche des places européennes.Et tout en haut, c'est le RB Leipzig qui se frotte les mains.