Gladbach découpe Dortmund dans le Borussico

Olschowsky - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné (Itakura, 88e) - Hofmann (Netz, 90e+4), Kramer (Herrmann, 46e), Stindl (Ngoumou, 90e) - Thuram. Entraîneur : Daniel Farke.



Kobel - Guerreiro, Schlotterbeck (Modeste, 60e), Hummels (Papadopoulos, 78e), Süle - Can (Özcan, 59e), Bellingham - Malen (Adeyemi, 71e), Brandt, Reyna (Hazard, 46e) - Moukoko. Entraîneur : Edin Terzić.

Le Borussico pour Gladbach.Toujours aussi inconstant, Dortmund a concédé sa sixième défaite de la saison en championnat, puni par une équipe de Mönchengladbach piquante à souhait (4-2). Jonas Hofmann annonce la couleur en battant Gregor Kobel du pied gauche. Julian Brandt égalise sans trop tarder, en pivot, avant qu'un court, mais violent orage ne s'abatte sur la défense jaune. Ramy Bensebaini catapulte au fond un coup franc de Hofmann, et Marcus Thuram, en solo, se joue du gardien pour finir dans le but videMenaçant grâce à Youssoufa Moukoko et Giovanni Reyna (34), le BvB réussit à se relancer sur un coup de pied arrêté, poussé au fond par Nico Schlotterbeck. Manu Koné remet toutefois Dortmund sous l'eau, 46 secondes après la reprise, sur la deuxième passe décisive du soir de Hofmann. L'international allemand aurait même pu s'offrir un deuxième but, mais il est refusé pour une faute de Thuram sur Hummels (68). Pas de doublé non plus pour Thuram, malgré deux grosses situations (51, 58), mais une victoire de choix pour Gladbach, qui restait sur une déconvenue contre Bochum. Dortmund rate l'occasion de revenir à la deuxième place, et risque de se retrouver à neuf points du Bayern ce samedi.Bonnes fêtes de fin d'année à Edin Terzić !