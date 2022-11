Vous êtes pas contents ? Doublé !

Cinquante-et-un. Une zone, un apéritif, un record. Celui de buts en équipe de France, désormais co-détenu par Thierry Henry et un certain Olivier Giroud. Retenez son nom, ce petit gars a de l'avenir !

Titi et Giroud miné

71' Le doublé de Girouuuuuuuuuud !!! Avec ce but, @_OlivierGiroud_ égale le record du nombre de buts en Bleu de Thierry Henry (51) ??4-1?? | #FRAAUS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZVN1YmDqnV — Equipe de France (@equipedefrance) November 22, 2022

Par Julien Duez

Il a 36 ans et 53 jours, ce qui fait de lui le Bleu le plus âgé à avoir disputé un match de Coupe du monde. Mais il y a fort à parier que ce record, Olivier Giroud s'en contre-foute. Malgré son âge avancé, l'attaquant français a la fraîcheur d'un jeune loup aux dents longues, mort de faim et prêt à donner du coup de croc sans faire dans le détail. Face à l'Australie et son armée de marmules, Giroud a probablement suivi ce verset de la Bible, tiré du livre d'Isaïe, chapitre 30, verset 15 :, confiait-il avant la rencontre à BeIn Sports. Trois qualités qu'il fallait pour définitivement renverser une rencontre face à desqui, en l'espace d'un quart d'heure, ont réussi à sérieusement faire douter des champions du monde en titre, lesquels ont, pour leur part, réussi à rappeler que l'équipe de France est capable de jouer des matchs de poule sexys Giroud, lui, a réussi à rappeler que la blessurede Karim Benzema n'était finalement pas si grave (sauf pour l'intéressé, à qui l'on souhaite évidemment un prompt rétablissement). Comme si l'on pouvait en douter... On parle quand même d'un joueur qui a découvert la Ligue 1 à 24 ans, l'équipe de France un an plus tard et qui, en 114 sélections, avait planté 49 pions sous le maillot bleu. Soit deux de moins que la légende Thierry Henry, qui compte « seulement » neuf capes de plus avant le coup d'envoi de ce mardi soir. Et voilà que 90 minutes plus tard, Olivier Giroud a conclu sa 115apparition internationale par un doublé qui lui permet de revenir à hauteur du taulier aujourd'hui assis sur le banc de la Belgique. Tout ça alors qu'il est en pleine forme et a encore deux matchs (minimum, restons optimistes) pour s'asseoir seul sur le très envié trône du Jean-Mais alors que la France essuie pléthore de blessés et tandis que Robert Lewandowski a prouvé, plus tôt, face au Mexique , qu'il était possible de ne jamais briser la malédiction du compteur de buts rouillé en Coupe du monde, Olivier Giroud, qui n'avait scoré qu'une seule fois, en 2014 contre la Suisse (5-2), a continué de suivre sa voie, sans se poser de question, mais sans rester de marbre non plus. Après sa tête salvatrice, on se demandait quelle serait la célébration qui s'ensuivrait. Une course jusqu'au poteau de corner et une pause idoine en guise de clin d'œil ? Que nenni, juste une tête prise entre les mains, allongé au sol, sonné par tout le poids de la symbolique qui s'est abattu d'un seul coup. Mais avec la promesse de ne pas s'arrêter là. Après tout, la Bible ne dit-elle point, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12 :