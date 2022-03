Girondins, le point com

Retour du logo, maillot collector et bus de ramassage de supporters

Le totem d'immunité de Gérard Lopez

« Lopez n’était pas le seul à pouvoir sauver le club. C’est de la propagande orchestrée par lui-même. Il a réussi à faire croire que si le club allait en redressement judiciaire, il disparaissait. Ce qui est absolument faux. »

« Il nous a tous hypnotisés. Parce qu'il sait fédérer. Aujourd'hui, les salariés du LOSC regrettent Gérard Lopez. Les joueurs aiment Gérard Lopez. Tout l'environnement du club l'aime. Parce que Gérard sait se faire aimer, et il en a besoin. Il fait partie de ces gens qui n'ont pas que besoin d'être riches. Il a aussi besoin d'être aimé. »

En « bonne intelligence »

« Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de bêtises. Gérard est formidable, mais il a le droit de se tromper. »

Diabaté33, scoop toujours

Par Nélio Da Silva et Mathias Edwards

Tous propos recueillis par NDS et ME



Florian Fieschi, directeur de la communication sportive des Girondins, n'a pas souhaité répondre à nos questions.









À 11 journées de la fin du championnat, les Girondins ferment le classement de Ligue 1. Avec seulement 4 victoires et 22 points dans la besace, ils effectuent une saison catastrophique. Pourtant, les supporters bordelais font en grande majorité bloc derrière leur équipe, et surtout ses dirigeants. De l'extérieur, la situation étonne, surtout après les deux années de lutte acharnée des Ultramarines, principal groupe de supporters du club, contre les directions précédentes. Mais à y regarder de plus près, cetteautour du club s'explique facilement, tant Gérard Lopez et ses équipes ont peaufiné leur communication au cordeau.Le 23 juillet dernier, lors de sa première conférence de presse en tant que président-propriétaire des Girondins, Gérard Lopez tape fort. Après avoir affirmé qu'il nourrissait deset martelé son désir de, il annonce sa première décision. Exit le logo, symbole de la précédente direction honnie de tous. Le tout en dégainant uneLe message est clair : sous la précédente direction, le club était mort, dépossédé de son identité, et Gérard Lopez n'est pas venu le sauver que financièrement. Pas mal, comme entrée en piste. Puis, en octobre, le club lance un maillot collector en l'honneur des 140 ans du club. Orné du blason, contrairement aux autres maillots qui arborent encore le, il fait un tabac auprès des supporters et n'est aujourd'hui plus disponible sur la boutique en ligne du club. Viennent ensuite les liens renoués avec les clubs amateurs, dont les licenciés bénéficient de places à 5 euros, un entraînement hebdomadaire ouvert au public depuis l'arrivée de David Guion, et depuis la réception de Troyes le week-end dernier, la mise en place de bus sillonnant le département pour amener gratuitement au stade les supporters venant de contrées plus ou moins lointaines, telles qu'Arcachon, Libourne, Langon ou Lesparre. Autant d'opérations louables, qui ont contribué à renouer le lien, mis à mal ces dernières saisons, entre les Bordelais et leur équipe. Mais pour parvenir à créer cette fameusederrière le club, la communication des Girondins a également ciblé ses relais.Ils sont au moins deux, en dehors du club, à entretenir des rapports plus que privilégiés avec Gérard Lopez et ses équipes. Directement ciblés par la nouvelle direction, il s'agit d'abord des Ultramarines et Florian Brunet, leur porte-parole, qui explique quePour cibler les supporters plusainsi que les simples suiveurs, le club s'est également rapproché de Franck, plus connu par les twittos bordelais sous le pseudo Diabaté33 , qui compte près de 20 000 abonnés sur l'oiseau bleu, ce qui en fait le principal influenceur – bien qu'il réfute l'appellation – de la twittosphère girondine. S'il affirme n'êtreet n'entreteniravec cette dernière,et que ses sources, la version de Florian Brunet diffère.Selon l'ultra, Diabaté33Sur ce dernier point, Franck enfonce le clou :Ce costume de sauveur, le self-made man hispano-luxembourgeois n'hésite pas à l'enfiler, conscient que ce sera son totem d'immunité pendant un certain temps. Dès sa reprise du club actée, il confie d'ailleurs àPourtant, l’article 103 bis du règlement administratif de la LFP, mis en place à titre exceptionnel pour aider les clubs à traverser la période délicate liée à la crise sanitaire, garantissait qu'un. De fait, rien n’indiquait clairement que la relégation à titre conservatoire du FCGB, actée par la DNCG quelques jours auparavant, aurait été effective pour la saison 2021-2022. Un observateur du club va même plus loin :S'il est difficile aujourd'hui de savoir ce qu'il serait advenu du club en cas de redressement judiciaire, une chose est sûre : très vite, Gérard Lopez et les Ultramarines décident de- une expression que Brunet utilise à l'envi lorsqu'il évoque Lopez. Que ce soit en tribune ou sur les réseaux, la direction des Girondins ne sera jamais égratignée par le groupe, ce qui interroge les observateurs jusqu'en dehors du club. Et c'est peu dire que cette méfiance énerve le porte-parole. Attention, monologue :, "à Boavista il aurait pu faire mieux, à Mouscron il aurait pu faire mieux, en Formule 1 il aurait pu faire mieux..."Ceentre les deux parties qui sontse matérialise parqui ont parfois lieu dans le local des Ultramarines, où Lopez s'est rendu à plusieurs reprises, dont une fois à l'improviste, comme le raconte Brunet.Entre Lopez et le groupe ultra, la complicité est telle qu'elle pèserait sur les choix du club, comme en atteste un épisode récent, toujours narré par Brunet :Du côté de Diabaté33, le degré de collaboration avec le club est plus difficile à établir. Le principal intéressé s'en défend --, mais sa défense systématique d'une direction à la tête de lanterne rouge interroge. Tout comme ses annonces faites via Girondinfos, son compte. C'est par exemple lui qui a annoncé en premier certains transferts, avant les médias du club. Ce qui n'étonne pas Brunet.Lorsqu'on l'interroge sur le fait qu'il roulerait pour le direction du club, Diabaté33 répond simplement qu'il ne défendEt pour ce qui est des annonces de transferts, il précise qu'il en était de même sous d'anciennes directions, lorsqu'il avait annoncé les arrivées de Ben Arfa, Seri ou Ménez.Quoi qu'il en soit, cette stratégie de communication savamment orchestrée par le club, autant digitale que concrète, est sans aucun doute ce qui fonctionne le mieux chez les Girondins, aux abois dans tous les autres domaines. Mais pour qu'elle continue à être efficace, c'est-à-dire à fédérer autour du club, il va vite falloir gagner quelques matchs. Une tâche plus compliquée que de mettre en place des navettes, changer un logo ou collaboreravec les supporters. Après la défaite du week-end dernier à domicile face à Troyes, Diabaté33 a passé son compte Twitter en privé.