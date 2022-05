Giovanni Simeone imite parfaitement son père Diego

La imitación de Gio Simeone sobre cómo vive los partidos su padre es de lo mejor que veremos en el año. pic.twitter.com/6cq2BCLvck — VarskySports (@VarskySports) May 26, 2022

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Len’est pas mort.Même look, même chemise rentrée dans le pantalon, mêmes attitudes et mêmes mimiques. Cette imitation de Diego Simeone sur un banc en plein match est parfaite. La ressemblance est poussée jusqu’aux traits du visage. Et pour cause, il s’agit de Giovanni Simeone sur la vidéo, le fils aîné de l’entraîneur de l’Atlético de Madrid.qui frappe dans une gourde,qui râle une fois de plus contre l’arbitre oudéçu après une occasion manquée par Antoine Griezmann. L’attaquant du Hellas Vérone fait le tour de la panoplie de son père. En plus d’être un bon buteur (17 ballons rentrés dans les filets cette saison), il est donc un bon imitateur. À moins que cela soit dans les gènes...La relève est assurée.