Lo Celso : Emery Public n°1

Comparé à Juan Román Riquelme depuis son arrivée à Villarreal cet hiver, Giovani Lo Celso est devenu immédiatement une pièce maîtresse du Sous-Marin jaune en Liga. Protégé d’Unai Emery, l’Argentin permet à l’équipe de retrouver son équilibre et les places européennes, en acceptant de se faire promener à tous les postes possibles. Lui, le numéro 10 nostalgique formé à Rosario Central.

Par Anna Carreau

Sorti samedi sous les acclamations de l’Estadio de la Ceramica après sa performance contre le Celta de Vigo, Giovani Lo Celso a été très rapidement adopté par son public. Arrivé sur le gong au dernier jour du mercato en provenance de Tottenham, le milieu de terrain argentin a apporté ce plus qui manquait à Villarreal pour remonter au classement (désormais septième et à six points de la C1)., avait lancé le principal intéressé lors de sa présentation au sein du club.Comme un symbole, c’est dans le stade Benito-Villamarín, où il avait brillé avec le Betis lors de la saison 2018-2019, qu’il avait fait son grand retour en Espagne. Une première réussie sous le maillot jaune, puisque cinq minutes après son entrée, il permettait à sa nouvelle équipe de faire le break face à l'ancienne, alors deuxième de Liga. La suite ? Tout juste revenu de la sélection argentine, d’où il promet à Juan Foyth et Geronimo Rulli de ramener du maté, il s’installe comme titulaire dès son deuxième match au club contre... le Real Madrid (0-0). Depuis, il n’a plus quitté le onze de départ, et Villarreal n’a perdu qu’un seul de ses sept matchs avec lui. Une place de choix qu’il doit à un homme : Unai Emery. Six ans après l’avoir arraché à l'anonymat et Rosario Central pour découvrir l'Europe et Paris (contre un chèque de 10 millions d'euros), le tacticien basque a de nouveau fait jouer ses liens pour le convaincre de squatter la côte espagnole., raconte-t-il un mois après dans une interview pour Marca Et visiblement, Giovani applique plutôt bien les préceptes d'Unai.Alors que de très nombreux clubs étaient en concurrence pour accueillir l’Argentin en prêt cet hiver, Giovani Lo Celso a fait le choix d’Unai Emery. Le jeune de 25 ans en manque de temps de jeu à Tottenham aurait d’ailleurs pu aller au Celta de Vigo, où il aurait retrouvé Eduardo Coudet, entraîneur qui l’a lancé dans le monde professionnel à Rosario. Mais le cœur, et les efforts financiers de Villarreal, l’ont fait penché en faveur du Basque, comme il l’a lui-même confirmé lors de sa présentation., se ravit celui qui n’avait joué que neuf bouts de match dans le nord de Londres en début de saison.Tous deux partagent cet échec : celui d’un passage raté en Angleterre. Ils partagent aussi leur réussite sévillane, au Séville FC pour coach Emery, au Betis pour celui qu’il surnomme « Gio » . Et ils connaissent bien Serge Aurier, ancien joueur du PSG qu’Emery a ramené au club cette saison alors qu’il était libre de tout contrat., racontait tout sourire Emery après les débuts de son protégé.Plus que pour l'affectif, c’est surtout pour ses qualités de footballeur qu’Unai Emery est venu le chercher à nouveau. Formé comme numéro 10 en Argentine, avec un style proche de Riquelme qui lui vaut encore les comparaisons des supporterscette saison, Giovani Lo Celso est le genre de footballeur polyvalent, humble serviteur prêt à dépanner partout., explique-t-il pour(...)Cette abnégation lui vaut évidemment les louanges d’Unai Emery, qui en avait fait un numéro 6 par défaut au PSG et qui le place aujourd’hui comme deuxième attaquant d’un 4-4-2 en compagnie d’Arnaut Danjuma. Une place qui semble davantage convenir à l'international argentin que celle qui lui était réservée dans le double pivot des. Très important dans le jeu entre les lignes adverses, Lo Celso enchaîne les courses, les appels et les récupérations pour permettre à son coéquipier offensif de ne se focaliser que sur le but adverse. Un rôle ingrat, mais que « Gio » remplit à merveille grâce à sa détermination et son intelligence de jeu. Pourtant, l’autre natif de Rosario regrette de ne pas être né quelques années plus tôt et d’être contraint à l’exil entre pas moins de sept postes différents., se lamente le couteau suisse.Par la force des choses, KB9 a fini par muter vers un football beaucoup plus prolifique. Lo Celso ferait bien d'en prendre exemple et d’inscrire un triplé, lui aussi, pour éliminer la Juventus ce mercredi.